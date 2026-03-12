Apple élargit sa présence sur les réseaux sociaux avec un nouveau compte Instagram baptisé « Hello Apple » (@helloapple), dédié aux actualités de l’entreprise, au contenu marketing produit, aux coulisses et à la mise en avant de sa communauté de créateurs. Sa bio résume l’ambition en quatre mots : « Nos histoires et les vôtres ».

@helloapple, nouveau compte Apple sur Instagram

Le compte est déjà actif. Parmi les premières publications figurent une vidéo de présentation, la lettre du patron d’Apple Tim Cook intitulée « 50 Years of Thinking Different » pour fêter les 50 ans de l’entreprise, ainsi que des publications autour du MacBook Neo et de l’exclusivité d’Apple TV pour la diffusion des courses de F1 aux États-Unis. Ces contenus s’inscrivent directement dans la préparation des 50 ans d’Apple qui seront célébrés le 1er avril.

Ce lancement ne part pas de zéro. Apple gère déjà @shotoniphone, son compte principal qui cumule plus de 36 millions d’abonnés, ainsi que des comptes spécialisés pour Apple Music, Apple News, Apple Livres, Apple TV, Apple Fitness+ et Apple Creator Studio. Hello Apple vient compléter cet ensemble avec une tonalité plus éditoriale et institutionnelle.

Sur TikTok, Apple a récemment activé les commentaires sur ses vidéos, autre signal d’une stratégie délibérée d’ouverture vers les communautés en ligne. Le nouveau compte Instagram enregistre déjà plusieurs milliers d’abonnés depuis son lancement.