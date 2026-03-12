Le 1er avril 2026, Apple fêtera ses 50 ans. Pour l’occasion, Tim Cook, le patron d’Apple, a mis en ligne une lettre publique qui vient remercier les clients.

La lettre de Tim Cook a pour titre 50 Years of Thinking Different (50 ans à penser différemment), la voici en intégralité :

Il y a cinquante ans, dans un petit garage, une grande idée voyait le jour. Apple a été fondée sur une conviction simple : celle que la technologie se doit d’être personnelle. Et cette idée, radicale pour l’époque, a tout changé.

Le 1er avril marque les 50 ans d’Apple. Du premier ordinateur Apple au Mac, de l’iPod à l’iPhone, de l’iPad à l’Apple Watch en passant par les AirPods, sans oublier les services que nous utilisons au quotidien, comme l’App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud et Apple TV, nous avons passé les cinq dernières décennies à repenser le champ des possibles et à mettre des outils puissants entre les mains de tout le monde. Chaque grande innovation a été guidée par une même idée : le monde avance grâce aux personnes qui pensent différent.

Le progrès vient toujours d’une personne – en quête d’une invention, d’une découverte scientifique, d’un sujet d’étude ou d’une histoire – qui imagine une meilleure approche, une idée nouvelle, une voie différente. Cet esprit anime Apple depuis ses débuts. Mais il ne nous a jamais appartenu exclusivement.

Chaque invention que nous offrons au monde n’est que le début d’une histoire. Les chapitres les plus marquants, c’est vous qui les écrivez. Vous qui utilisez nos technologies pour travailler, apprendre, rêver et découvrir. Vous avez fait des découvertes majeures et lancé des entreprises. Vous avez réconforté des proches à l’hôpital et immortalisé les premiers pas de vos enfants. Vous avez couru des marathons, écrit des livres et renoué des amitiés. Vous avez suivi votre curiosité, trouvé votre nouvelle chanson préférée et partagé des histoires qui nous rassemblent.

Entre vos mains, les outils que nous créons ont amélioré des vies, et parfois même, en ont sauvé. Et c’est ce qui nous inspire. Non pas ce que la technologie peut accomplir seule, mais tout ce que vous pouvez accomplir avec elle.

Chez Apple, nous préférons nous tourner vers l’avenir plutôt que de nous attarder sur le passé. Mais nous ne pouvions laisser passer ce cap historique sans remercier les millions de personnes qui contribuent au succès d’Apple aujourd’hui : nos équipes incroyables à travers le monde, notre communauté de développeurs et développeuses, et toute notre clientèle qui a rejoint cette aventure. Vos idées inspirent notre travail. Votre confiance nous pousse à faire toujours mieux. Vos histoires nous rappellent tout ce que nous pouvons accomplir en pensant différent.

Vous nous avez appris une chose essentielle, c’est que les personnes assez folles pour penser qu’elles peuvent changer le monde sont celles qui le font.

Alors, merci à toutes les personnes folles.

Marginales.

Rebelles.

Anticonformistes.

Décalées.

À celles et ceux qui voient les choses différemment.

Ces mots s’adressent à vous.