Apple a mis en ligne une nouvelle publicité concernant l’iPhone et tout particulièrement un meilleur respect de la vie privée en utilisant Safari en comparaison avec un smartphone Android.

La publicité montre différents utilisateurs de smartphones Android qui ont une ou plusieurs personnes tout près d’eux, capables de voir littéralement tous les sites qu’ils visitent. Les personnes en question représentent les traqueurs en ligne, ces derniers permettant d’en savoir plus sur vos habitudes afin de proposer de la publicité ciblée.

Arrive enfin le moment où une femme dégaine son iPhone 17 Pro et ouvre Safari. Soudainement, tous les traqueurs à proximité d’elle explosent.

Safari pour une meilleure vie privée sur Internet

Safari sur iPhone protège la vie privée en agissant contre le pistage en ligne. Le navigateur bloque les traqueurs connus, supprime des URL certaines informations de suivi utilisées pour identifier un utilisateur et ajoute des protections contre les techniques avancées d’empreintes numériques qui servent à reconnaître un appareil même sans cookies.

De plus, Safari renforce la confidentialité en réduisant la collecte indirecte de données par les sites. Il peut empêcher le chargement de certains éléments de suivi, limiter le partage de l’adresse IP avec les traqueurs et protéger davantage la navigation contre les sites malveillants. À cela s’ajoute le relais iCloud privé pour ceux qui ont un abonnement iCloud+. En pratique, cela ne rend pas l’utilisateur invisible, mais cela complique beaucoup la surveillance publicitaire et le profilage.

Du côté d’Android, il y a Chrome de Google qui est le navigateur le plus utilisé. Et pour le coup, Chrome se repose sur plusieurs données d’utilisateurs pour établir un profil et donc proposer de la publicité ciblée.