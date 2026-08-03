Apple s’attaque encore au Royaume-Uni pour empêcher une backdoor

Pour Apple, créer une backdoor (porte dérobée) dans son système ne protégerait pas seulement les données d’un pays : cela affaiblirait la sécurité de tous ses utilisateurs dans le monde. C’est sur cet argument que la firme s’appuie pour contester, une nouvelle fois, une exigence du gouvernement britannique concernant l’accès aux sauvegardes iCloud chiffrées, comme le rapporte le Financial Times.

Un nouveau blocage demandé par Apple

Apple a déposé en juillet une plainte devant l’Investigatory Powers Tribunal, l’organe judiciaire indépendant chargé d’examiner les recours contre les services de renseignement britanniques. Cette action vise une injonction de capacité technique émise par le Bureau de l’Intérieur (Home Office) dans la seconde moitié de 2025, qui exige un accès aux sauvegardes iCloud chiffrées des utilisateurs britanniques via une backdoor, mais exclut explicitement les utilisateurs américains.

Cette formulation plus restreinte marque une évolution notable par rapport à la demande initiale du gouvernement britannique. Le Royaume-Uni avait en effet retiré son premier ordre, qui visait à la fois les utilisateurs britanniques et américains, après une dispute diplomatique avec les États-Unis. Le nouvel ordre, en se limitant théoriquement aux citoyens britanniques, semble vouloir éviter de raviver ce contentieux transatlantique tout en maintenant la pression sur Apple. Cette bataille juridique s’inscrit dans un cadre légal et procédural précis :

Le Home Office justifie sa demande en invoquant la lutte contre le terrorisme et les abus sexuels sur enfants, deux motifs prévus par la loi Investigatory Powers Act

Apple et le gouvernement britannique sont légalement tenus de ne pas commenter publiquement le contenu exact de ces ordres, ce qui limite la transparence du débat

Une plainte distincte, déposée par les organisations Privacy International et Liberty contre ce même type d’ordre, doit être entendue par le tribunal en décembre 2026

Le gouvernement britannique défend sa position en affirmant que la loi contient des garanties suffisantes et que la vie privée et la sécurité ne s’opposent pas nécessairement dans ce type de dossier. Apple, de son côté, maintient une ligne inflexible depuis le début de ce conflit : l’entreprise refuse de mettre en place tout mécanisme (comme une backdoor) permettant de contourner le chiffrement de bout en bout, quelle que soit l’ampleur de la demande gouvernementale.

Un conflit qui dépasse largement le cadre britannique

Cette confrontation entre Apple et le Royaume-Uni illustre une tension plus large entre les États souhaitant accéder aux données chiffrées pour des raisons de sécurité nationale et les entreprises technologiques soucieuses de préserver l’intégrité de leurs systèmes de protection à l’échelle mondiale. L’issue de cette nouvelle procédure pourrait influencer la manière dont d’autres gouvernements formuleront leurs propres exigences en matière d’accès aux données chiffrées.