Apple rachète PlasmaSolve, spécialiste de la simulation plasma

Apple a racheté PlasmaSolve, une société tchèque fondée en 2016 et spécialisée dans la science des matériaux. Le groupe développe des modèles numériques et des jumeaux numériques pour optimiser des procédés comme le PVD, le PECVD, la gravure plasma et certaines applications spatiales.

Une technologie déjà présente sur les iPhone

L’opération, notifiée par Apple à la Commission européenne, porte sur l’intégralité du capital de PlasmaSolve ainsi que sur l’embauche de certains de ses employés. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé publiquement.

Voici comment PlasmaSolve se présente :

PlasmaSolve est une équipe d’experts spécialisés dans les technologies basées sur le plasma et la science des matériaux. Notre mission est de créer des modèles de jumeaux numériques fiables et fidèles pour ces technologies de pointe. Pour y parvenir, nous combinons la simulation physique, la simulation chimique, l’apprentissage automatique, l’exploration de données et la caractérisation des matériaux.

PlasmaSolve a notamment développé MatSight, une suite d’applications capable de simuler les résultats des procédés de dépôt en phase vapeur avant même leur mise en œuvre industrielle. Cette technologie sert habituellement les fabricants qui utilisent la vapeur pour déposer des couches protectrices ou fonctionnelles sur différents matériaux.

Apple utilise ce type de procédé depuis plusieurs années pour créer un film mince et durable sur le boîtier de certains iPhone, ce qui réduit les rayures et autres dommages superficiels. L’acquisition de PlasmaSolve permettrait donc à Apple d’internaliser une compétence que le fabricant utilisait déjà indirectement.

Le prix de cette opération reste inconnu, à l’image de la plupart des rachats de petites structures technologiques opérés par Apple qui préfère généralement rester discret sur ces montants tout en communiquant les grandes lignes de l’accord aux autorités de la concurrence.