Brevet : Apple imagine des AirPods capables de transformer un écran classique en affichage 3D interactif

Apple envisage une nouvelle utilisation des capteurs de mouvement intégrés aux AirPods. Un brevet récemment déposé auprès de l’USPTO (bureau américain des brevets) décrit un système capable d’analyser l’orientation de la tête de l’utilisateur afin de modifier en temps réel la perspective d’un contenu 3D affiché sur un téléviseur, un Mac, un iPad ou un autre écran externe.

Les AirPods deviennent des capteurs de mouvement

Chaque écouteur transmettrait ses propres données d’accélération. Placés de part et d’autre de la tête, les deux AirPods permettraient au système de calculer les rotations selon trois axes : inclinaison verticale, latérale et rotation gauche-droite. Des gyroscopes ou magnétomètres pourraient renforcer la précision.

Apple exploite déjà ces technologies pour l’Audio spatial et les commandes par mouvements de tête. Un jeu iPhone a même démontré qu’il était possible de piloter directement une action grâce aux AirPods.

Un écran qui réagit à la position du spectateur

Après une calibration face au centre de l’écran, tourner la tête vers la gauche pourrait déplacer la caméra virtuelle dans la même direction. Se pencher ou regarder vers le haut modifierait également la perspective, donnant ainsi l’impression que l’écran constitue une fenêtre ouverte sur une scène tridimensionnelle.

Les caméras ou capteurs de profondeur d’un iPhone ou d’un iPad pourraient compléter ces informations en détectant les déplacements du corps. Cette approche prolongerait les recherches d’Apple sur les technologies destinées aux environnements XR.

Un outil potentiel pour développer des applications Vision Pro

Le brevet envisage également qu’un développeur puisse tester une application immersive sur un moniteur sans porter constamment son Vision Pro. Les AirPods reproduiraient alors les données de mouvement normalement fournies par le casque.

Cette technologie – qui ne remplacerait évidemment pas la capacité immersion d’un Vision Pro – pourrait ainsi faire évoluer les AirPods d’un simple périphérique audio vers une véritable interface de contrôle spatial.