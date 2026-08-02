Les lunettes connectées d’Apple vont miser sur la santé

Apple a déjà réussi à transformer un accessoire grand public en outil médical : les AirPods, initialement de simples écouteurs sans fil, peuvent faire office d’aide auditive. La firme de Cupertino appliquera la même logique à ses futurs casques et lunettes connectées, qu’elle prévoit de faire évoluer vers de véritables plateformes de santé et de bien-être, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Apple recrute pour piloter sa stratégie de santé

Une offre d’emploi publiée par Apple confirme cette orientation. Le Vision Products Group, la division chargée de développer les casques et lunettes connectées d’Apple, recherche un responsable stratégique du design des produits chargé de définir l’avenir de la santé, du bien-être et du fitness au sein de ces produits. Le poste implique de « traduire des opportunités ambiguës » dans des domaines aussi variés que l’informatique spatiale, les objets connectés, la santé et le comportement humain, tout en concevant des expériences pilotées par capteurs capables d’analyser les mouvements du porteur.

Cette ambition n’est pas nouvelle chez Apple, mais elle s’était heurtée à un mur technique avec le Vision Pro. L’entreprise avait envisagé une version d’Apple Fitness+ fonctionnant directement au niveau du casque de réalité mixte, avec suivi corporel pour analyser les mouvements pendant l’effort. Le projet n’a jamais vu le jour : la technologie de suivi n’était pas encore assez fiable et le poids du casque rendait son usage sportif peu réaliste.

Plutôt lunettes connectées que Vision Pro

Les futures lunettes connectées d’Apple, plus légères, contourneront cet obstacle grâce à des capteurs de mouvement intégrés directement dans leur monture. Plusieurs éléments distinguent toutefois cette stratégie sur le long terme des ambitions initiales du Vision Pro :

Les fonctionnalités de santé et de fitness ne seront pas incluses dans la première génération de lunettes connectées, qui se concentrera sur des usages plus basiques

Le déploiement de ces capacités s’inscrit dans une trajectoire de plusieurs années

Meta a déjà pris position sur ce terrain avec ses lunettes en partenariat avec Oakley, spécifiquement conçues pour les sportifs et les athlètes.

La comparaison avec les AirPods reste la meilleure illustration de la méthode d’Apple : lancer un produit grand public avant d’y ajouter, des années plus tard, des fonctions médicales validées. Le pari sur les lunettes connectées suit ce même calendrier différé, avec l’avantage cette fois d’un format plus léger et de capteurs plus adaptés au suivi de l’activité physique que ne l’était le lourd casque Vision Pro.