Apple vient de publier ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale 2026. La période correspond au deuxième trimestre dans notre calendrier.

Pour le coup, ce trimestre n’a pas été l’occasion d’avoir de nouveaux produits Apple. À l’inverse, le trimestre précédent a été marqué par le lancement des iPhone 17e, MacBook Neo, iPad Air M4, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro/M5 Max, Studio Display et Studio Display XDR, ainsi que les AirPods Max 2.

On peut également souligner qu’il s’agit des derniers résultats financiers avec Tim Cook comme patron d’Apple. En effet, il sera remplacé par John Ternus qui deviendra le nouveau dirigeant de l’entreprise à compter du 1er septembre 2026. Tim Cook est à la tête d’Apple depuis le 24 août 2011.

Les résultats financiers d’Apple du T3 2026

Apple annonce que son chiffre d’affaires a été de 109,42 milliards de dollars, contre 94,04 milliards de dollars l’année dernière à la même période. C’est un record trimestriel. La hausse est de 16,35 %. Le bénéfice net a été de 29,79 milliards, contre 23,43 milliards de dollars à base comparable. Ici, la hausse est de 27,14 %. Quant au bénéfice par action, il ressort à 2,02 dollars, contre 2,01 dollars un an plus tôt. Pour leur part, les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 108,65 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,89 dollar.

Voici le détail :

iPhone : 54,25 milliards de dollars de revenus ( +21,69 % par rapport à la même période il y a un an)

54,25 milliards de dollars de revenus ( par rapport à la même période il y a un an) Mac : 10,35 milliards de dollars ( +28,66 % )

10,35 milliards de dollars ( ) iPad : 6,19 milliards de dollars de revenus ( -5,93 % )

6,19 milliards de dollars de revenus ( ) Apple Watch et autres accessoires : 7,88 milliards de dollars ( +6,47 % )

7,88 milliards de dollars ( ) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 30,74 milliards de dollars ( +12,09 % )

En post-séance à la Bourse, l’action d’Apple (AAPL) est en recul de 2,38 % à 325,3 dollars. Les analystes s’attendaient à mieux pour les services et la Chine notamment, bien que le chiffre d’affaires généré dans la région soit en progression de 22,43 % à 18,82 milliards de dollars. Les analystes attendaient 19,6 milliards de dollars. Pour les services, ils misaient sur 31,4 milliards de dollars.

Déclaration des dirigeants

Tim Cook, patron d’Apple :

Aujourd’hui, Apple est fier d’annoncer son meilleur trimestre de juin de tous les temps, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires pour l’iPhone, le Mac et les services, ainsi que dans toutes les zones géographiques. Lors de la WWDC 2026, nous avons eu le plaisir de présenter le tout nouveau Siri AI, ainsi que toutes les dernières innovations logicielles d’Apple et d’importantes nouvelles fonctionnalités en matière de sécurité des enfants.

Kevan Parekh, directeur financier d’Apple :