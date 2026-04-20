Apple annonce que Tim Cook, le patron de l’entreprise, va démissionner pour laisser sa place à John Ternus, le vice-président de l’ingénierie matérielle Ce dernier devient le nouveau dirigeant d’Apple à compter du 1er septembre 2026. Tim Cook, pour sa part, deviendra le président du conseil d’administration.

Démission de Tim Cook du poste de dirigeant d’Apple

Dans son communiqué, Apple annonce que Tim Cook conservera son poste de dirigeant tout au long de l’été, tout en collaborant étroitement avec John Ternus pour assurer une transition en douceur. En tant que président exécutif, Tim Cook apportera son soutien dans certains domaines de l’entreprise, notamment en entretenant des relations avec les décideurs politiques du monde entier.

Tim Cook déclare :

Avoir été le patron d’Apple et avoir eu la confiance nécessaire pour diriger une entreprise aussi extraordinaire a été le plus grand privilège de ma vie. J’aime Apple de tout mon cœur et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir eu l’occasion de travailler avec une équipe composée de personnes aussi ingénieuses, innovantes, créatives et profondément bienveillantes, qui n’ont jamais failli à leur engagement d’enrichir la vie de nos clients et de créer les meilleurs produits et services au monde. John Ternus a l’esprit d’un ingénieur, l’âme d’un innovateur et le cœur nécessaire pour diriger avec intégrité et honneur. C’est un visionnaire dont les contributions à Apple depuis plus de 25 ans sont déjà trop nombreuses pour être comptées et il est sans aucun doute la personne idéale pour mener Apple vers l’avenir. Je ne pourrais avoir davantage confiance en ses capacités et en sa personnalité, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec lui lors de cette transition et dans mon nouveau rôle de président exécutif.

Pour sa part, John Ternus déclare :

Je suis profondément reconnaissant de cette opportunité qui m’est donnée de poursuivre la mission d’Apple. Ayant passé la quasi-totalité de ma carrière chez Apple, j’ai eu la chance de travailler sous la direction de Steve Jobs et d’avoir Tim Cook comme mentor. Ce fut un privilège de contribuer à façonner les produits et les expériences qui ont profondément transformé notre façon d’interagir avec le monde et les uns avec les autres. Je suis très optimiste quant à ce que nous pourrons accomplir dans les années à venir et je suis très heureux de savoir que les personnes les plus talentueuses au monde se trouvent ici, chez Apple, déterminées à faire partie de quelque chose qui nous dépasse tous. C’est avec humilité que j’assume ce rôle et je m’engage à diriger en m’appuyant sur les valeurs et la vision qui définissent cet endroit si particulier depuis un demi-siècle.

Pour rappel, les rumeurs avaient déjà fortement suggéré que John Ternus allait succéder à Tim Cook à la tête d’Apple. Ce sera donc une réalité le 1er septembre 2026.

Cette transition a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration d’Apple. Le fabricant d’iPhone en profite pour partager une photo avec John Ternus et Tim Cook à l’Apple Park.

Tim Cook à la tête d’Apple de 2011 à 2026

Tim Cook a rejoint Apple en 1998. Il est devenu le patron en 2011, succédant à Steve Jobs, et a supervisé le lancement de nombreux produits et services, notamment dans de nouvelles catégories telles que l’Apple Watch, les AirPods et l’Apple Vision Pro, ainsi que des services allant d’iCloud et d’Apple Pay à Apple TV et à Apple Music. Il a également joué un rôle dans l’élargissement des gammes de produits existantes.

Sous la direction de Tim Cook, la capitalisation boursière d’Apple est passée d’environ 350 milliards de dollars à 4 000 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 1 000 %, et le chiffre d’affaires annuel a presque quadruplé, passant de 108 milliards de dollars pour l’exercice fiscal 2011 à plus de 416 milliards de dollars pour l’exercice 2025. L’entreprise a considérablement étendu sa présence mondiale, en particulier sur les marchés émergents. Elle est désormais présente dans plus de 200 pays et territoires. Apple exploite plus de 500 Apple Store et a plus que doublé le nombre de pays dans lesquels ses clients peuvent se rendre dans un Apple Store. Au cours de son mandat, Apple a vu ses effectifs augmenter de plus de 100 000 collaborateurs et a porté sa base installée active à plus de 2,5 milliards d’appareils.

Pour sa part, John Ternus a rejoint l’équipe de conception de produits d’Apple en 2001 et est devenu vice-président de l’ingénierie matérielle en 2013. Il a intégré l’équipe de direction en 2021. Tout au long de son parcours chez Apple, John Ternus a supervisé les travaux d’ingénierie matérielle sur une multitude de produits dans toutes les catégories. Il a joué un rôle déterminant dans le lancement de plusieurs nouvelles gammes de produits, notamment l’iPad et les AirPods, ainsi que de nombreuses générations de produits iPhone, Mac et Apple Watch.