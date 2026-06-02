Apple a invité certains développeurs à l’Apple Park pour la WWDC 2026 la semaine prochaine et la société leur annonce aujourd’hui qu’ils pourront voir The Mandalorian and Grogu, le nouveau film Star Wars, au Steve Jobs Theater.

Star Wars s’invite à l’Apple Park

Dans une note aux développeurs, Apple a indiqué :

Rejoignez-nous le mardi 9 juin pour une projection de The Mandalorian and Grogu au Steve Jobs Theater. Les portes ouvrent à 19 heures. Une présentation d’avant-séance sur le rôle des technologies Apple dans la production du film, en présence d’un invité spécial, débutera à 20 heures. La projection suivra immédiatement.

Il n’y a pas d’information sur l’invité spécial, cela reste une surprise pour le moment. Mais il est possible que ce soit Pedro Pascal, à savoir le Mandalorien en personne, ou Jon Favreau, le réalisateur du film.

Il faut savoir que Jon Favreau a utilisé le casque Apple Vision Pro pour visionner en avant-première la version IMAX du film pendant son montage, ce qui explique pourquoi Apple prévoit de le projeter.

Apple précise que les invitations pour voir le film fonctionnent sur le concept du premier arrivé, premier servi. À partir du 4 juin, les développeurs intéressés pour voir le film devront s’inscrire dès 14 heures.

Concernant The Mandalorian and Grogu justement, il a réalisé le pire démarrage au box-office pour un film Star Wars. Cela ne s’est pas arrangé lors du deuxième week-end avec une chute de 69 % au box-office américain. C’est un record, jamais un film Star Wars n’était tombé aussi bas lors du deuxième week-end d’exploitation.