Apple prépare un lancement atypique pour son premier iPhone pliable (qui aurait pour nom iPhone Ultra). Malgré un prix annoncé au-delà de 2 000 dollars, le smartphone ne proposerait que deux coloris, un choix qui suggère des les contraintes de production. Un deux coloris se dévoile aujourd’hui.

Les fuites récentes vont toutes dans le sens d’un positionnement visuel très classique. Le blanc serait aujourd’hui la seule finition réellement « confirmée », après une image publiée sur Weibo par Ice Universe, même si le modèle montré serait probablement une maquette. Une autre piste évoque un second coloris Indigo, proche du bleu foncé de l’iPhone 17 Pro, avec dans tous les cas l’idée d’une gamme sans teintes vives ni choix trop marqués.

Selon les informations qui ont déjà fuité, Apple miserait sur deux coloris seulement pour son iPhone Ultra, loin des palettes plus larges réservées aux autres modèles. Pour un produit censé incarner une nouvelle étape de l’iPhone, cette retenue ressemble à une manière de simplifier un lancement complexe.

Cette logique s’explique d’abord par la fabrication. L’analyste Ming-Chi Kuo a déjà dit que des difficultés industrielles pourraient limiter l’offre au moins jusqu’à la fin de 2026. Dans ce contexte, multiplier les finitions reviendrait à ajouter de la complexité et des coûts à un appareil déjà présenté comme difficile à produire.

Apple aurait aussi peu de raisons de diversifier davantage sa gamme de départ. L’offre de lancement s’annonce serrée et un prix supérieur à 2 000 dollars réduit sans doute l’importance du critère couleur dans la décision d’achat. Autrement dit, Apple aurait intérêt à concentrer ses ressources sur les versions les plus simples à produire plutôt que sur une collection étendue.

Une stratégie qui rappelle l’iPhone X

Cette retenue pour les coloris fait écho à une ancienne méthode d’Apple. Mark Gurman de Bloomberg a indiqué que la marque chercherait à éviter les couleurs diverses et variées pour rester sur des finitions traditionnelles, dans l’esprit des combinaisons gris sidéral/noir et argent/blanc. Le parallèle avec l’iPhone X, lancé en novembre 2017 en argent et gris sidéral, installe l’iPhone pliable dans une logique de produit vitrine, c’est-à-dire qu’il serait plus statutaire qu’expérimental dans sa présentation.

Si tout se passe comme prévu, Apple annoncera l’iPhone Ultra en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.