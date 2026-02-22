Des détails voient le jour concernant les coloris des iPhone 18 Pro et de l’iPhone pliable. Pour les iPhone 18 Pro et Pro Max, Apple envisage un modèle rouge foncé. Mais pour l’iPhone Fold, ce serait assez basique selon Mark Gurman de Bloomberg.

Du rouge foncé pour l’iPhone 18 Pro

Le succès commercial du coloris orange sur les iPhone 17 Pro a visiblement convaincu Apple que la couleur peut faire vendre. En Chine notamment, la teinte a généré un engouement notable, certains acheteurs la rapprochant de l’orange iconique d’Hermès. C’est une association flatteuse dont Apple aurait tort de ne pas tirer parti. Fort de cet enseignement, Apple envisagerait désormais le rouge foncé comme nouveau coloris pour les iPhone 18 Pro et Pro Max.

La question est de savoir si l’orange restera au catalogue. Les deux teintes étant proches, les proposer simultanément pourrait ne pas être forcément une bonne idée. De plus, des rumeurs évoquant des coloris violet ou marron circulent, mais elles semblent pointer vers des déclinaisons de ce même rouge plutôt que vers des variantes différentes.

Il est bon de rappeler qu’Apple a déjà proposé des iPhone en rouge il y a quelques années de cela. Cela concernait en l’occurrence les modèles (PRODUCT)RED. Une partie des revenus était reversée au Fonds mondial pour lutter contre le sida.

Il se trouve qu’Apple ne vend plus d’iPhone estampillé PRODUCT(RED). Dans le cas des iPhone 18 Pro, il y aurait bien un modèle rouge, mais ce ne serait visiblement pas en lien avec PRODUCT(RED).

Des coloris classiques pour l’iPhone pliable

L’iPhone Fold prendra le contrepied total. Apple orienterait son modèle pliable vers des teintes fonctionnelles (noir/gris sombre et blanc/argent clair ) qui rappellent l’esthétique des premières générations d’iPhone.

Pourquoi ce choix ? Comme il s’agit du tout premier iPhone pliable, Apple préfère probablement proposer moins de coloris afin de simplifier le processus de fabrication. Une fois que celui-ci sera réellement rôdé, on peut s’attendre à d’autres choix. Après tout, il y a déjà eu un précédent à ce sujet. L’iPhone X était uniquement disponible en deux coloris, par exemple.