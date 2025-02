Décidément, l’iPhone 16e marque plusieurs ruptures chez Apple : c’est clap de fin pour Touch ID, les dalles LCD et le port Lightning sur l’iPhone, mais c’est aussi la disparition d’une gamme qui a longtemps été emblématique chez Apple, celle des appareils (PRODUCT)RED à la livrée rouge vif. Avec l’arrêt des iPhone SE, iPhone 14 et iPhone 14 Plus, les derniers appareils disponibles dans ce coloris ne sont désormais plus en vente, et il ne reste plus que quelques coques rouges pour d’anciens modèles d’iPhone.

Par ailleurs, Apple utilise désormais d’autres appellations pour ses produits Beats en coloris rouges, comme Statement Red et Transparent Red, sans aucun lien donc avec un quelconque programme de dons. Pour rappel, Apple reversait un pourcentage des ventes des produits (PRODUCT)RED au Global Fund, un organisme de financement de recherches médiales qui s’est notamment fait connaitre au plus fort de la, lutte contre le SIDA. Apple continue néanmoins de soutenir le Global Fund via son programme annuel de dons Apple Pay (qui s’est déroulé du 29 novembre au 8 décembre dernier). Apple collaborait avec la marque (RED) depuis 2006. Une page se tourne donc.