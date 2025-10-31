L’iPhone 18 Pro a déjà des informations concernant ses coloris et nous avons le droit à un rendu pour imaginer à quoi cela pourrait ressembler.

Image MacRumors

De nouveaux coloris pour l’iPhone 18 Pro

Si l’on en croit les informations du leaker Digital Chat Station sur Weibo, Apple prévoit trois coloris pour l’iPhone 18 Pro : bordeaux, café (marron) et violet. En revanche, il n’y aurait pas un modèle noir. L’histoire se répéterait donc, puisque l’iPhone 17 Pro est uniquement disponible en argent, orange cosmique et bleu intense. Cela dérange plusieurs utilisateurs qui veulent le coloris noir ou gris, comme les années précédentes, pour avoir un modèle sobre.

Apple a déjà proposé des iPhone avec le coloris mauve dans le passé. En revanche, il n’y a jamais eu d’iPhone avec le coloris marron ou bordeaux. Ce serait donc une première.

Comme le souligne MacRumors, le café appartient à la famille des bruns, avec sa teinte profonde et terreuse. Le bordeaux appartient à la famille des rouges, mélangeant un cramoisi riche avec des traces de brun ou de violet pour obtenir une teinte plus sombre, semblable à celle du vin. Et le violet se situe entre le rouge et le bleu, mais lorsqu’il est atténué ou assombri, il tend vers les tons chauds.

Nous avons encore le temps avant de découvrir l’iPhone 18 Pro, Apple ne l’annoncera pas avant septembre 2026. Il sera lancé aux côtés de l’iPhone 18 Pro Max, de l’iPhone Air 2 et de l’iPhone pliable. Il faudrait attendre le début 2027 pour avoir l’iPhone 18 standard et l’iPhone 18e.