Apple ouvre les commandes et propose l’achat de son iPhone 12 mauve et de l’iPhone 12 mini lui aussi avec ce coloris. Ils ont été annoncés en début de semaine lors de la keynote, où plusieurs produits ont été annoncés.

Le coloris mauve pour les iPhone 12 et iPhone 12 mini est la seule nouveauté. Rien ne change au niveau des deux téléphones. On retrouve toujours la puce A14, le support de la 5G, Face ID, 64/128/256 Go de stockage, 4 Go de RAM, deux capteurs photo de 12 mégapixels à l’arrière, du Wi-Fi 6 ou encore du Bluetooth 5.0. L’iPhone 12 mini a un écran OLED de 5,4 pouces et une batterie de 2 227 mAh. Pour sa part, l’iPhone 12 dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces et d’une batterie de 2 815 mAh. Ce sont les deux différences entre les deux.

Et pour ceux qui se posent la question : non, les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max n’ont pas le droit au nouveau coloris.

Où acheter l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 mini en mauve ?

L’iPhone 12 mauve est proposé avec 64, 128 et 256 Go de stockage pour respectivement 909€, 959€ et 1 079€. Les tarifs pour l’iPhone 12 mini avec les mêmes capacités de stockage sont 809€, 859€ et 979€.

Voici où acheter l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 mini en mauve :

Si vous préférez passer par un opérateur, voici les liens vers chacun d’entre eux :

Les premières livraisons auront lieu le 30 avril, soit vendredi prochain.