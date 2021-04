Ce n’était franchement pas l’info la plus importante de la keynote d’hier soir (finalement remplie à ras bord de nouveautés), mais il faut bien rendre compte de l’actualité du jour : l’iPhone 12 se pare d’une nouvelle robe de couleur violette (ou mauve pour Apple). La couleur est sympa (mais qui osera dire que le violet n’est pas une couleur sympa ?), et la pub est jolie, comme souvent avec Apple. C’est certainement beaucoup d’efforts de marketing pour un simple coloris de plus, mais que voulez-vous, on est chez Apple … Pour le reste, il sera possible de précommander le précieux en mauve à partir du vendredi 23 avril. A noter que ce coloris ne change absolument rien des caractéristiques de ce modèle et l’on disposera bien sûr toujours du même choix d’options de stockage.

Le slogan de la pub, « Mmmmm, violet » reste pour le moins énigmatique…