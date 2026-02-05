Apple cherche à se démarquer de la concurrence pour son premier iPhone pliable, actuellement en phase de test. La firme de Cupertino évalue une technologie de film d’écran plus robuste afin d’offrir un toucher et une durabilité supérieurs aux standards actuels du marché.

Un iPhone Fold différent des autres smartphones pliables

Selon The Elec, les ingénieurs d’Apple étudient l’intégration d’un film en polyimide transparent (CPI) comme couche protectrice au-dessus du verre ultra-fin de l’écran. Actuellement, la majorité des smartphones pliable utilisent ce verre flexible pour garantir clarté et rigidité, mais ils nécessitent obligatoirement une couche polymère supplémentaire en surface pour éviter les rayures. C’est cette couche finale, en contact direct avec les doigts de l’utilisateur, qui détermine la résistance de l’appareil.

Là où Samsung a opté pour un film en téréphtalate d’éthylène (PET) pour protéger le verre de ses Galaxy Z Fold et Z Flip, Apple envisage une voie différente. L’évaluation du polyimide transparent (CPI) traduit une volonté de différenciation technique. Bien que ce matériau soit plus coûteux à produire que le PET, il offre une dureté de surface supérieure et une meilleure résistance aux rayures.

Pour concrétiser cette ambition, Apple se tournerait vers Kolon Industry. Ce fournisseur a anticipé la demande en construisant une ligne de production de masse dédiée au film CPI. En parallèle, l’entreprise chinoise Lens Technology devrait fournir le verre ultra-fin et assurer l’assemblage final en collant le film protecteur sur la dalle.

La décision finale concernant ce composant critique est attendue prochainement, alors qu’Apple poursuit la validation des autres composants pour son iPhone Fold. Les rumeurs dessinent déjà le portrait d’un appareil haut de gamme : écran interne de 7,8 pouces sans pliure visible, écran externe de 5,5 pouces, puce A20, modem C2, deux capteurs photo à l’arrière et Touch ID.

Le lancement de ce premier iPhone pliable aurait lieu en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.