Apple s’apprête à rompre avec sa tradition en scindant le lancement des iPhone 18. Selon Nikkei Asia, le fabricant privilégiera la sortie des iPhone 18 Pro et de son smartphone pliable (iPhone Fold) au second semestre de 2026, décalant l’iPhone 18 standard au début de l’année 2027.

Un lancement en deux temps pour les iPhone 18

Cette rumeur, désormais corroborée par plusieurs sources majeures (The Information, ETNews, Ming-Chi Kuo ou encore Bloomberg), dessine une stratégie inédite pour Apple. L’objectif serait double : optimiser des ressources industrielles sous tension et maximiser les revenus générés par les modèles premium. Face à l’envolée des coûts de la RAM et à la complexité de production d’un appareil pliable, Apple choisirait de concentrer ses forces sur ses produits les plus rentables pour la fenêtre cruciale de l’automne.

La chaîne d’approvisionnement est en tout cas le nerf de la guerre de ce changement de cap. Un dirigeant d’un fournisseur clé confie à Nikkei Asia que la fluidité logistique est « l’un des défis majeurs » de l’année. Apple subit de plein fouet la concurrence des géants de l’IA (Nvidia, Google et Amazon notamment) qui accaparent les capacités de production de composants critiques. L’entreprise a d’ailleurs elle-même admis l’existence de contraintes d’approvisionnement lors de l’appel téléphonique qui a suivi les récents résultats financiers.

En décalant l’iPhone 18 standard (et potentiellement un iPhone 18e), Apple se donne de l’air pour réussir le lancement de son iPhone pliable. Ce nouveau format exige des matériaux inédits et des processus de fabrication plus complexes. À noter qu’un iPhone Air 2 est aussi dans les cartons, mais il faudrait là aussi attendre 2027 pour le découvrir.