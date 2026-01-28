Un changement majeur vient de s’opérer dans l’industrie des semi-conducteurs : Nvidia a dépassé Apple pour devenir le plus important client de TSMC, le leader mondial de la fonderie de puces. Cette évolution du secteur des composants illustre le basculement rapide du marché vers l’intelligence artificielle, désormais moteur principal des investissements et de la production de composants avancés.

Un nouveau poids lourd pour le fondeur taïwanais

D’après les estimations des analystes, Nvidia devrait générer environ 33 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour TSMC en 2026, soit près de 22 % des revenus totaux de la firme taïwanaise . Apple, longtemps client numéro un du fondeur, représenterait désormais autour de 27 milliards de dollars, soit environ 18 % des revenus de TSMC. Le dirigeant de Nvidia, Jensen Huang, aurait confirmé récemment que ce basculement est déjà effectif.

Depuis plus d’une décennie, Apple occupait pourtant une position stratégique auprès de TSMC, en confiant au groupe taïwanais la fabrication de ses puces A pour iPhone et iPad, ainsi que de ses processeurs M pour Mac. Cette relation privilégiée avait permis à Apple de bénéficier en priorité des procédés de gravure les plus avancés… ainsi que de tarifs « préférentiels ».

Les puces IA, nouvelles reines des lignes de production

La montée en puissance de Nvidia s’explique par l’explosion de la demande en puces d’accélération d’intelligence artificielle pour les centres de données. Ces processeurs sont bien plus grands, plus complexes et plus coûteux à produire que les puces mobiles traditionnelles, et nécessitent également des technologies de gravure de pointe ainsi que des méthodes d’emballage avancées, ce qui génère davantage de revenus par unité pour TSMC.

Si Apple continue d’expédier des volumes considérables de processeurs pour ses appareils grand public, ses puces optimisées pour l’efficacité énergétique restent moins onéreuses à fabriquer que les GPU massifs destinés aux infrastructures IA.

Ce changement de hiérarchie pourrait influencer la stratégie industrielle de TSMC, désormais davantage orientée vers les besoins du calcul intensif et de l’IA. Sans toutefois perdre son statut de client clé, Apple voit son rôle évoluer dans un écosystème où l’intelligence artificielle redéfinit désormais les priorités technologiques mondiales.