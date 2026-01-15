La montée en puissance fulgurante de l’intelligence artificielle rebat les cartes du marché des semi-conducteurs, et même Apple n’y échappe plus. Selon plusieurs sources proches de la supply chain, le géant de Cupertino doit désormais composer avec une hausse importante des prix et une concurrence accrue pour sécuriser ses capacités de production chez TSMC, son partenaire historique (et seul fabricant des puces pour iPhone, iPad, Apple TV, Mac, Apple Watch et Apple Vision Pro), une information qui concorde avec de précédentes fuites sur le sujet.

Des hausses tarifaires difficiles à éviter

Lors d’une visite à Cupertino à l’été dernier, le CEO de TSMC, CC Wei, aurait ainsi prévenu les dirigeants d’Apple d’une augmentation significative des tarifs de fabrication. Une évolution anticipée par Apple, qui se traduit par le fait que le fondeur taïwanais affiche depuis plusieurs trimestres des marges en forte progression.

Mais l’enjeu ne se limite pas aux coûts : Apple ne bénéficierait plus de la position dominante qui lui garantissait autrefois un accès prioritaire aux lignes de production les plus avancées, ce qui réduirait d’autant les capacités de négocation avec le fondeur.

L’IA change l’équilibre des forces

L’explosion de la demande en processeurs graphiques dédiés à l’IA, portée par des acteurs comme NVIDIA et AMD, mobilise une part croissante des capacités de TSMC. Ces puces, plus grandes et plus complexes, occupent davantage de surface par wafer, réduisant mécaniquement l’espace disponible pour les SoC conçus par Apple.

Vers une diversification industrielle

Dans ce contexte, Apple explorerait plus activement des pistes de diversification. Des discussions avec Intel autour d’une éventuelle collaboration sur des puces pour Mac et iPhone sont régulièrement évoquées, sans remettre toutefois en cause à court terme le rôle central de TSMC.

Reste une question clé pour les consommateurs : ces tensions finiront-elles par se répercuter sur les prix des futurs iPhone, notamment avec l’arrivée attendue des puces A20 et au-delà ? Certes, l’iPhone est resté le smartphone le plus vendu dans le monde sur l’année 2025, mais une nouvelle hausse des prix pourraient finir par lasser les clients les plus tenaces.