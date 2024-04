Lors de sa conférence téléphonique post-publication de résultats, TSMC a prévenu que les processeurs qui seront bientôt fabriqués sur le sol américain… coûteront plus chers à ses gros clients que sont Intel, Nvidia, AMD… et Apple (le plus gros client de TSMC). C.C. Wei, le CEO de l’entreprise taïwanaise, a déclaré que l’augmentation des coûts de consommation électrique ainsi que l’inflation ont eu un impact considérable sur les coûts globaux de cette délocalisation des unités de production. Wei a refusé de préciser le niveau de la hausse tarifaire à venir, mais a bien confirmé qu’il y aurait un supplément à verser pour les clients de ses puces « américaines ».

TSMC serait d’ailleurs déjà en discussion avec ses principaux clients à ce sujet : « Nous attendons de nos clients qu’ils partagent une partie des coûts plus élevés avec nous, et nous avons déjà commencé nos discussions avec nos clients. » a ainsi déclaré Wei. « Et comme je l’ai dit, pour l’usine à l’étranger, nous voulons partager notre valeur, qui inclut également la flexibilité de l’emplacement géopolitique ou quelque chose du genre. Si mon client demande à être dans une certaine zone, alors TSMC et le client devaient certainement partager le coût supplémentaire. »

En creux, on comprend aussi que ce sont bien Apple ainsi que d’autres grosses sociétés américaines qui ont demandé à TSMC d’installer des usines aux Etats-Unis. Les analystes se perdent encore en conjectures concernant le niveau de cette augmentions, qui pourrait osciller entre 5 et 30% du tarif initial. Le CEO de TSMC a aussi annonce que la production de puces 4 nm dans l’usine TSMC d’Arizona devrait démarrer dès 2025, et qu’il faudra attendre 2028 pour la production en 3 nm puis 2030 pour la production de puces 2 nm.