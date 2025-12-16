L’iPhone de 2027, à savoir l’iPhone de 20 ans, aura le droit à un écran occupant toute la surface. Mais avant d’y arriver, Apple va tester des technologies avec les iPhone 18 Pro et iPhone pliable en 2026 selon le leaker Digital Chat Station sur Weibo. Cette stratégie servirait de test grandeur nature pour jauger la réaction du public avant une adoption plus large.

Une stratégie en trois étapes vers l’iPhone tout écran en 2027

Le plan d’Apple semble désormais clairement défini pour converger vers l’iPhone du 20e anniversaire en 2027. Ce modèle commémoratif, prévu dix ans après l’iPhone X, concrétiserait le rêve de Jony Ive : un appareil ressemblant à une plaque de verre unique, doté d’un écran sans aucune bordure s’incurvant sur les quatre côtés.

Pour y parvenir, Apple orchestrerait un déploiement progressif de ses technologies invisibles :

iPhone 18 Pro en 2026 : disponibilité de Face ID sous l’écran. Apple utiliserait un verre spécial micro-transparent permettant aux capteurs infrarouges de traverser la dalle, réduisant potentiellement la taille de la Dynamic Island.

disponibilité de Face ID sous l’écran. Apple utiliserait un verre spécial micro-transparent permettant aux capteurs infrarouges de traverser la dalle, réduisant potentiellement la taille de la Dynamic Island. iPhone pliable en 2026 : caméra selfie sous l’écran sur la dalle interne. Pour des raisons d’espace, ce modèle utiliserait Touch ID sur le bouton latéral plutôt que Face ID, devenant ainsi le premier appareil Apple avec un écran totalement ininterrompu.

caméra selfie sous l’écran sur la dalle interne. Pour des raisons d’espace, ce modèle utiliserait Touch ID sur le bouton latéral plutôt que Face ID, devenant ainsi le premier appareil Apple avec un écran totalement ininterrompu. iPhone des 20 ans en 2027 : fusion des deux technologies (Face ID sous l’écran et caméra sous l’écran) pour un design immaculé.

Un capteur photo de qualité sous l’écran

Le véritable tour de force résiderait dans la qualité du capteur photo développé pour l’iPhone pliable. Contrairement aux solutions Android qui existe depuis quelques années, souvent limitées à des définitions modestes de 4 ou 8 mégapixels en raison de la dégradation d’image causée par les couches de l’écran, Apple aurait mis au point un capteur de 24 mégapixels inédit dans l’industrie.

Ce module, composé de six éléments de lentille en plastique, représenterait une avancée important. Apple aurait réussi à améliorer considérablement la transmission de la lumière et la qualité de l’image par rapport aux designs antérieurs. Cette nouveauté permettrait d’obtenir des clichés plus nets et détaillés, rendant la technologie suffisamment mature pour une adoption sur plusieurs modèles à terme.

Les capteurs biométriques étant plus tolérants aux interférences de l’écran que les caméras selfie, Apple considère le déploiement du Face ID sous l’écran comme une première étape moins risquée.