Apple se rapproche d’un design d’iPhone sans encoche ni découpe grâce à une caméra frontale placée sous l’écran. Si l’on en croit une note des analystes de la banque JPMorgan, l’iPhone pliable, attendu pour 2026, pourrait être le premier modèle d’Apple à adopter un design réellement bord à bord en ce qui concerne l’écran.

Un iPhone pliable avec caméra sous l’écran

L’iPhone pliable aurait un capteur photo frontal de 24 mégapixels sous l’écran, aussi bien sur l’écran extérieur que l’écran intérieur. Cette nouveauté éliminerait toute découpe visible, contrairement à l’encoche introduite avec l’iPhone X en 2017 ou à la Dynamic Island apparue en 2022. En l’absence de composants Face ID, Apple opterait pour un capteur Touch ID, rendant l’écran véritablement intégral, sans aucune interruption.

Des rumeurs antérieures évoquaient une découpe en forme de trou pour la caméra frontale de l’iPhone pliable. Ou bien un mélange de trou sur l’écran extérieur et d’une caméra sous l’écran pour l’intérieur. Ces spéculations semblent dépassées par les prévisions de JPMorgan. Avec une caméra sous l’écran sur les deux côtés, l’iPhone pliable offrirait un design épuré, sans encoche ni Dynamic Island physique, bien que cette dernière pourrait perdurer en tant que fonctionnalité logicielle.

Cette avancée positionnerait l’iPhone pliable comme un pionnier dans la gamme d’Apple, ouvrant la voie à des modèles futurs comme l’iPhone 20 prévu pour 2027. Lui-même est annoncé pour avoir un écran véritablement bord à bord.