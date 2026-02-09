L’iPhone 17 Pro renverse trois ans de déclin de ventes en Chine grâce à son nouveau coloris que certains Chinois nomment « orange Hermès ». Ils plébiscitent la couleur qui résonne en mandarin comme le mot « succès », générant des milliers de vidéos virales.

Le succès de l’iPhone 17 Pro orange en Chine

Tim Cook a récemment vanté des ventes trimestrielles records : les revenus en Chine ont bondi de 38 % en un an pour atteindre 26 milliards de dollars, représentant près d’un cinquième des ventes totales d’Apple. Cette explosion commerciale intervient alors que la Chine refuse toujours d’approuver Apple Intelligence pour les iPhones locaux.

Au lieu de s’effondrer face à ce blocage technologique, Apple triomphe par le visuel. Les Chinois se sont laissé séduire par le nouveau design plutôt que par les capacités logicielles bridées. La refonte esthétique à l’arrière de l’iPhone 17 Pro renforce le positionnement de symbole statutaire d’Apple en rendant les derniers téléphones immédiatement reconnaissables comme neufs et haut de gamme, selon les analystes.

L’iPhone 17 Pro orange a particulièrement déchaîné les réseaux sociaux depuis son lancement l’automne dernier. Les fans chinois l’ont baptisé « orange Hermès » pour sa ressemblance avec la nuance signature de la marque de luxe française, bien qu’Apple parle simplement d’un coloris « orange cosmique ». « J’ai été instantanément attirée par la couleur — elle semblait très spéciale, qui n’aime pas l’orange Hermès ? », a déclaré l’influenceuse chinoise Xiao Mei dans une vidéo posant avec son nouveau téléphone. « Plus je le regarde, plus je l’aime ».

Les acheteurs exploitent le jeu de mots où « orange » résonne comme « succès » en mandarin. « Que tous vos vœux deviennent orange ; que l’orange arrive immédiatement », postent les nouveaux propriétaires d’iPhone 17 Pro sur Internet.

La malheur de Huawei fait le bonheur d’Apple

Huawei a vu ses ventes chuter d’environ 10 % au dernier trimestre, les utilisateurs se plaignant de son système d’exploitation HarmonyOS. Cette débâcle du rival domestique accélère le retournement d’Apple qui a connu une baisse pendant trois ans face à une concurrence féroce incluant également Vivo et Xiaomi.

« Cela semble simple, mais ce sont les changements externes évidents du design, y compris le lancement d’une couleur orange éclatante, qui ont attiré les premiers acheteurs », explique Nabila Popal, directrice de recherche chez le cabinet IDC, auprès du Financial Times. Les améliorations des capteurs photo, du processeur, de l’écran et de la batterie de l’iPhone 17 Pro ont alimenté un « supercycle » de mise à niveau exactement quatre ans après la dernière poussée de croissance majeure d’Apple en Chine en 2021.

Pour information, l’iPhone 17 standard profite des politiques de subventions gouvernementales pour les téléphones moins chers. Les Chinois reçoivent jusqu’à 500 yuans (60 euros) sur les smartphones ayant un prix sous les 6 000 yuans (726 euros), dans le cadre de la campagne de Pékin pour stimuler l’économie. L’iPhone 17 se glisse sous ce seuil, permettant aux acheteurs de financer avec l’argent public un smartphone premium.