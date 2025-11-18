Apple a connu un mois d’octobre exceptionnel en Chine, porté par l’accueil très favorable de la nouvelle gamme iPhone 17. Si l’on en croit les données de Counterpoint, les ventes d’iPhone ont ainsi progressé de 37 % sur un an, permettant à Apple de retrouver une position dominante sur un marché pourtant très disputé.

Une part de marché au plus haut depuis trois ans

Les chiffres sont parlants : un smartphone sur quatre vendu en Chine en octobre est un iPhone, un niveau de domination que la marque n’avait pas atteint depuis 2022. Les modèles iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max ont tous enregistré une croissance soutenue, mais c’est la version standard qui a le plus séduit les consommateurs, confirmant la pertinence de la stratégie d’Apple sur le segment premium « accessible » (il faut le dire vite).

Aussi, plus de 80 % des ventes d’Apple en Chine ont été générées par les nouveaux modèles. Les analystes soulignent le rôle central de l’iPhone 17, décrit comme « un modèle d’entrée de gamme particulièrement attractif », grâce à une puce plus rapide, une augmentation du stockage de base, une meilleure luminosité de l’écran et une caméra frontale améliorée, le tout sans hausse de prix. Une combinaison qui a visiblement trouvé son public.

Un marché extrêmement concurrentiel

Le marché chinois du smartphone a progressé de 8 % en octobre, soutenu par la dynamique d’Apple mais aussi par les performances de fabricants locaux comme Xiaomi. L’arrivée prochaine du Huawei Mate 80 pourrait toutefois rebattre les cartes. Malgré cela, les analystes jugent la trajectoire d’Apple solide, sans signe de ralentissement immédiat ou à court terme. Fort de cette dynamique, Apple semble bien positionnée pour un trimestre particulièrement fort en Chine. Si la concurrence locale reste vive, l’élan de l’iPhone 17 confirme l’influence durable de la marque sur l’un des marchés les plus stratégiques au monde.