Le marché chinois du smartphone entame le dernier trimestre 2025 sur les chapeaux de roue. D’après les dernières données de Counterpoint Research, les ventes ont bondi de 11 % sur les deux premières semaines d’octobre par rapport à l’an passé. Une dynamisme largement attribué à l’incroyable succès de la gamme iPhone 17, dont les performances dépassent toutes les attentes dans le pays. Ainsi, l’iPhone 17 standard a réalisé des ventes presque deux fois supérieures à celles du modèle de base de l’iPhone 16 sur la même période. Mais c’est surtout la version Pro qui s’est le plus distinguée, enregistrant une croissance annuelle de près de 65 % ! Les trois déclinaisons – iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max – affichent ensemble une progression globale de 40 % en ce début de trimestre (+29% pour l’ensemble des gammes). Conséquence de rebond spectaculaire, l’iPhone reprend la tête du marché chinois sur les 2 premières semaines d’octobre (21% de Pdm, contre 18% l’an dernier sur la même période).

Des facteurs favorables à Apple

Le calendrier a également joué en faveur d’Apple. Cette année, la Fête de la Mi-Automne et la Golden Week se sont chevauchées, dopantainsi la consommation. Par ailleurs, la période de ventes du « 11.11 » a été avancée, offrant à la marque un élan supplémentaire. Les cycles de remplacement d’appareils post-COVID continuent aussi d’alimenter la demande pour les modèles premium.

Xiaomi riposte avec sa nouvelle gamme

Xiaomi n’est pas en reste : ses ventes ont progressé de 21 % grâce au lancement anticipé de la série Xiaomi 17. Les innovations proposées par le fabricant– comme l’écran arrière ou bien encore l’autonomie renforcée – séduisent particulièrement les utilisateurs chinois et ont pris de court plusieurs concurrents locaux (-10% pour Huawei).

Porté par Apple et Xiaomi, le marché chinois confirme donc sa vitalité retrouvée. Si la tendance se poursuit, le quatrième trimestre 2025 pourrait s’imposer comme l’un des plus solides de la décennie pour le secteur mobile, et pas seulement en Chine…