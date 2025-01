C’est au tour d’IDC de « confirmer » les informations de Canalys : malgré une année 2024 globalement compliquée pour l’iPhone en Chine – Apple terminant à la troisième place des vendeurs de smartphones alors qu’il était en tête en 2023 -, la firme de Cupertino a mieux résisté sur le Q4, et ce malgré une baisse de ses ventes et de sa part de marché sur la période. Sur un marché en progression globale de 3,9%, Apple a contre-performé puisque les ventes d’iPhone ont chuté de 9,6% sur le Q4 (seul Honor fait pire avec une baisse de 16,6%), si bien que la Pdm passe de 20% sur le Q3 2023 à 17,4% sur le Q4 2024. Malgré ce gros gadin, Apple reste en tête, un poil devant vivo (17,2% de Pdm) et un peu plus loin de Huawei (16,2% de Pdm pour une croissance des ventes de 22,8%). Xiaomi réalise la plus forte progression, soit une augmentation des ventes de 28,4% et une part de marché qui se rapproche de celle de Huawei.

Ce n’est donc pas tout à fait la catastrophe annoncée par certains pour l’iPhone en Chine, mais il est clair que la tendance n’est plus du côté d’Apple, qui semblait intouchable en 2023. La nouvelle gamme d’iPhone 17/17 Pro parviendra t-elle à recoller avec un Huawei en grand retour de forme ? Sans un Apple Intelligence très efficace (et il ne l’est pas encore), ce sera forcément difficile…