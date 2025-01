Du rififi est-il à prévoir entre les analystes indépendants et les sociétés dont le métier est d’étudier les marchés technologiques ? On peut se poser la question après la dernière publication de Canalys relative au marché mobile en Chine. La surprise est en effet de taille car les chiffres de Canalys indiquent qu’Apple serait resté en tête des ventes en Chine sur le 4ème trimestre de l’année écoulée, à contrario des déclarations récentes de plusieurs analystes (notamment ceux de Bloomberg). Alors certes, les ventes d’iPhone se sont écroulées de 25% sur la période, mais ce n’est visiblement pas suffisant pour permettre à la concurrence de passer en tête. On note tout de même que vivo et Huawei sont un tout petit poil derrière Apple, au point que les trois fabricants sont crédités du même pourcentage de Pdm, soit 17%. Apple aurait écoulé 13,1 millions d’iPhone en Chine sur le Q4 2024, contre 17,5 millions sur le Q4 2023. Attention donc à ne pas trébucher plus bas encore, sachant que les 4 poursuivants directs affichent des progressions à deux chiffres (+14% pour vivo, +24% pour Huawei, +29% pour Xiaomi, +18% pour OPPO).

Il serait dommage qu’Apple ne profite pas d’un vent porteur, les ventes de smartphones progressant sensiblement en Chine : « En regardant vers 2025, Canalys prévoit que les expéditions de smartphones en Chine continentale dépasseront les 290 millions d’unités », déclare en effet Lucas Zhong, analyste chez Canalys. « La Chine continentale bénéficie d’un environnement de marché particulièrement favorable à l’échelle mondiale, soutenu par une reprise attendue de la demande, un environnement macroéconomique stable et en amélioration, ainsi que des opérations de distribution efficaces. »