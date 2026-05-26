L’iPhone Ultra, à savoir le premier smartphone pliable d’Apple, connaît quelques perturbations à quelques mois de sa sortie. Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, il y a un problème de rendement au stade du pré-assemblage, mais la sortie resterait programmée pour l’automne 2026.

L’iPhone Ultra connaît des difficultés de rendement

Le point le plus sensible ne concernerait pas la charnière, mais la montée en cadence de la production avant l’assemblage final. Selon le leaker, les difficultés se situeraient au niveau de la technique de montage en surface, avec des rendements qui ne parviennent pas à grimper comme prévu.

Cette version contredit en partie une fuite plus récente d’Instant Digital qui attribuait les difficultés à la charnière. D’après ce leaker, le mécanisme échouait encore à satisfaire les standards de contrôle qualité d’Apple lors d’ouvertures et fermetures répétées, même si ce point ne devait pas, selon lui, décaler la fenêtre de sortie attendue.

D’autres signaux vont dans le même sens sans pointer exactement le même problème. DigiTimes évoquait en avril un retard de production d’un à deux mois tout en maintenant un lancement à l’automne 2026 et un démarrage de la production de masse en juillet, tandis que Fixed Focus Digital citait aussi des négociations tarifaires avec le partenaire d’assemblage d’Apple comme facteur potentiellement perturbateur.

Pris ensemble, ces éléments dessinent surtout un smartphone pliable plus compliqué que prévu à produire. Plusieurs sources de la chaîne d’approvisionnement convergent sur l’existence de difficultés inhabituelles, même si aucune n’affirme pour l’instant qu’un report est devenu probable.

Toujours un lancement pour septembre

À ce stade, le scénario dominant reste celui d’une présentation en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro. Bloomberg rapportait en avril qu’Apple visait une mise en vente à la même période ou légèrement plus tard, tout en soulignant que la montée en cadence n’avait pas encore commencé et que le calendrier n’était pas final.

L’iPhone Ultra embarquerait un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, une puce A20, un modem C2, un capteur d’empreintes Touch ID à la place de Face ID et deux caméras arrière. Son prix serait autour de 2 000 dollars, voire au-delà.