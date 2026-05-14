Apple dévoile avoir corrigé pas moins de 21 failles de sécurité au niveau de Safari 26.5. Cette version du navigateur est présente dans iOS 26.5 et macOS 26.5, qui sont tous les deux disponibles en version finale depuis quelques jours.

Une meilleure sécurité avec Safari 26.5

20 failles de sécurité corrigées avec Safari 26.5 concernent WebKit, le moteur de rendu du navigateur d’Apple. La dernière se focalise sur WebRTC, une technologie Web qui permet d’échanger en temps réel de l’audio, de la vidéo et des données, souvent sans extension ni logiciel supplémentaire.

Apple fait savoir que la vulnérabilité qui a pour identifiant CVE-2026-28962 permettait le traitement de contenus Web malveillants pouvant entraîner la divulgation d’informations sensibles sur les utilisateurs. Ce problème a été résolu grâce à un renforcement des restrictions d’accès.

Il y a aussi la faille CVE-2026-28958 qui permettait à une application d’accéder à des données sensibles de l’utilisateur. Apple dit que ce problème a été résolu grâce à une meilleure protection des données. Les autres failles permettaient de faire planter Safari.

Pour rappel, iOS 26.5 sur iPhone et iPad vient boucher 61 failles de sécurité. Du côté du Mac, Apple indique avoir bouché pas moins de 79 failles de sécurité avec macOS 26.5. Pour ce qui est de l’Apple Watch et de watchOS 26.5, Apple a corrigé 43 vulnérabilités. Et pour l’Apple Vision Pro et visionOS 26.5, il est question de 48 vulnérabilités qui sont maintenant de l’histoire ancienne. Il est donc fortement conseillé de mettre à jour votre appareils.