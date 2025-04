Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la mise à jour watchOS 11.4 pour l’Apple Watch en version finale. Il se trouve que cette version, en plus d’apporter des nouveautés, vient boucher des dizaines de failles de sécurité.

Selon les notes d’Apple, watchOS 11.4 bouche 46 failles de sécurité au total. C’est beaucoup pour une seule mise à jour. En l’occurrence, cela concerne les éléments suivants pour le système d’exploitation de la montre :

AirDrop

Audio

Services d’authentification

BiometricKit

Calendrier

CoreAudio

CoreMedia

Lecture CoreMedia

CoreServices

CoreText

Curl

Concentration

Foundation

ImageIO

IOGPUFamily

Kernel (noyau)

Libarchive

Libnetcore

Libxml2

Libxpc

Plans

NetworkExtension

Services d’énergie

Safari

Sécurité

Fiche de partage

Raccourcis

Siri

WebKit

Le point positif est qu’Apple confirme qu’aucune de ces failles de sécurité n’a déjà été exploitée par des hackers. Il arrive que l’inverse se présente et c’est un peu plus dérangeant pour le coup. On parle alors de failles de type zero-day.

Les mises à jour de ce début de semaine ont en tout cas ont été l’occasion de corriger de nombreuses failles de sécurité (certaines sont communes entre chaque système d’exploitation). Par exemple, iOS 18.4 a bouché 62 vulnérabilités, là où macOS 15.4 en a corrigé 131. Pour tvOS 18.4, ce sont 32 failles au total. Et pour visionOS 2.4, ce sont 38 failles de sécurité.