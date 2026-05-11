iOS 26.5 bouche 61 failles de sécurité, macOS 26.5 en bloque 79
Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la version finale d’iOS 26.5 et cette mise à jour vient boucher 61 failles de sécurité sur iPhone et iPad.
De nombreuses failles bouchées sur iPhone
Dans le détail, les failles de sécurité bouchées avec iOS 26.5 concernent :
- Accelerate
- Aperçu
- APFS
- App Intents
- AppleJPEG
- Audio
- Barre de statut
- Captures d’écran
- Comptes
- CoreAnimation
- CoreServices
- CoreSymbolication
- FileProvider
- ImageIO
- IOHIDFamily
- IOKit
- IOSurfaceAccelerator
- Kernel (noyau)
- LaunchServices
- mDNSResponder
- Model I/O
- Raccourcis
- Réseau
- Spotlight
- Stockage
- WebKit
- WebRTC
- Wi-Fi
- WidgetKit
- zlib
Le point positif est qu’Apple ne signale aucune vulnérabilité qui aurait déjà été exploitée par des hackers. Il s’agirait dans ce cas d’une faille de type zero-day.
Du côté du Mac, Apple indique avoir bouché pas moins de 79 failles de sécurité avec la mise à jour macOS 26.5. Là aussi, aucune d’entre elles n’a été exploitée pour le moment. Pour ce qui est de l’Apple Watch et de watchOS 26.5, Apple a corrigé 43 vulnérabilités. Et pour l’Apple Vision Pro et visionOS 26.5, il est question de 48 vulnérabilités qui sont maintenant de l’histoire ancienne.
Vous l’avez donc compris : il est conseillé de mettre à jour votre iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV ou Apple Vision Pro pour profiter des derniers correctifs de sécurité et éviter de mauvaises surprises.