Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement la version finale d’iOS 26.5 et cette mise à jour vient boucher 61 failles de sécurité sur iPhone et iPad.

iOS 26 Logo

De nombreuses failles bouchées sur iPhone

Dans le détail, les failles de sécurité bouchées avec iOS 26.5 concernent :

  • Accelerate
  • Aperçu
  • APFS
  • App Intents
  • AppleJPEG
  • Audio
  • Barre de statut
  • Captures d’écran
  • Comptes
  • CoreAnimation
  • CoreServices
  • CoreSymbolication
  • FileProvider
  • ImageIO
  • IOHIDFamily
  • IOKit
  • IOSurfaceAccelerator
  • Kernel (noyau)
  • LaunchServices
  • mDNSResponder
  • Model I/O
  • Raccourcis
  • Réseau
  • Spotlight
  • Stockage
  • WebKit
  • WebRTC
  • Wi-Fi
  • WidgetKit
  • zlib

Le point positif est qu’Apple ne signale aucune vulnérabilité qui aurait déjà été exploitée par des hackers. Il s’agirait dans ce cas d’une faille de type zero-day.

Du côté du Mac, Apple indique avoir bouché pas moins de 79 failles de sécurité avec la mise à jour macOS 26.5. Là aussi, aucune d’entre elles n’a été exploitée pour le moment. Pour ce qui est de l’Apple Watch et de watchOS 26.5, Apple a corrigé 43 vulnérabilités. Et pour l’Apple Vision Pro et visionOS 26.5, il est question de 48 vulnérabilités qui sont maintenant de l’histoire ancienne.

Vous l’avez donc compris : il est conseillé de mettre à jour votre iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV ou Apple Vision Pro pour profiter des derniers correctifs de sécurité et éviter de mauvaises surprises.