Apple a proposé aujourd’hui iOS 26.4 sur iPhone, iPadOS 26.4 sur iPad et macOS 26.4 sur Mac. Ces mises à jour, en plus de proposer des nouveautés, viennent boucher des dizaines de failles de sécurité. C’est également le cas pour watchOS 26.4 sur Apple Watch, tvOS 26.4 sur Apple TV et visionOS 26.4 sur Apple Vision Pro.

Apple bouche des dizaines de failles de sécurité

Pour iOS 26.4 sur iPhone et iPadOS 26.4 sur iPad, Apple annonce avoir bouché 38 failles de sécurité. Dans le détail, cela concerne :

802.1X

Audio

Baseband

Comptes

CoreMedia

CoreUtils

Curl

DeviceLink

Framework d’appel

GeoServices iCloud

ImageIO

Impression

Kernel (noyau)

Libxpc

Mail

Outil de signalement des plantages

Presse-papiers

Protection des applications

Profils sandbox

Sécurité

Siri

Téléphonie

UIFoundation

WebKit

WebKit (sandboxing)

Il n’y a pas de faille de type zero-day ici. Ce type de vulnérabilités est problématique, puisqu’il signifie que des hackers ont déjà eu le temps de les exploiter avant même qu’Apple ne soit au courant ou puisse les corriger.

Du côté de macOS 26.4 sur Mac, Apple annonce avoir bouché 77 failles de sécurité. Là encore, il n’y a pas de vulnérabilités de type zero-day, ce qui est positif pour les utilisateurs.

Pour tvOS 26.4 sur Apple TV, ce sont 17 failles de sécurité qui ont été bouchées. Pour watchOS 26.4 sur Apple Watch, Apple dit en avoir bloqué 22. Et pour visionOS 26.4 sur Apple Vision Pro, il est question de 29 vulnérabilités qui sont maintenant de l’histoire ancienne.

Vous l’avez donc compris : il est fortement conseillé de mettre à jour vos iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et Apple Vision Pro pour profiter des derniers correctifs de sécurité.