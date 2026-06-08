Apple a profité de la WWDC 2026 pour annoncer watchOS 27 et les nouveautés qui seront disponibles sur Apple Watch avec cette mise à jour.

Les nouveautés de watchOS 27

Voici les nouveautés à retrouver avec watchOS 27 sur Apple Watch :

Meilleure efficacité pour l’autonomie sur Apple Watch

Suivi des pas plus précis sur Apple Watch

Connectivité Wi-Fi améliorée

Système de clé virtuelle pour les invités

GymKit sur iPhone et Apple Watch (précédemment réservé à l’Apple Watch)

Application Localiser consolidée dans watchOS

Lancement plus rapide des extensions d’applications dans watchOS

Geste de tapotement sur Apple Watch

Lecture multimédia plus rapide

Grille d’applications dynamique

Détection de l’eau plus efficace sur Apple Watch

Réglages revus dans l’application Apple Watch

Voir le solde des cartes dans l’application Cartes sur watchOS

Cartes de transport et pièces d’identité dans le système défilement intelligent

Nouvelles suggestions dans le système défilement intelligent

Voici les Apple Watch compatibles avec watchOS 27 :

Apple Watch SE (3e génération)

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Comme nous pouvons le voir, il y a plusieurs modèles compatibles avec watchOS 26 qui sont abandonnées et ne peuvent pas installer watchOS 27. Cela concerne en l’occurrence l’Apple Watch SE de 2e génération, l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch Series 7, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Series 9, ainsi que l’Apple Watch Ultra de première génération.

La première bêta de watchOS 27 est disponible dès maintenant pour les développeurs.