[WWDC 2026] Apple annonce watchOS 27 avec ses nouveautés
Apple a profité de la WWDC 2026 pour annoncer watchOS 27 et les nouveautés qui seront disponibles sur Apple Watch avec cette mise à jour.
Les nouveautés de watchOS 27
Voici les nouveautés à retrouver avec watchOS 27 sur Apple Watch :
- Meilleure efficacité pour l’autonomie sur Apple Watch
- Suivi des pas plus précis sur Apple Watch
- Connectivité Wi-Fi améliorée
- Système de clé virtuelle pour les invités
- GymKit sur iPhone et Apple Watch (précédemment réservé à l’Apple Watch)
- Application Localiser consolidée dans watchOS
- Lancement plus rapide des extensions d’applications dans watchOS
- Geste de tapotement sur Apple Watch
- Lecture multimédia plus rapide
- Grille d’applications dynamique
- Détection de l’eau plus efficace sur Apple Watch
- Réglages revus dans l’application Apple Watch
- Voir le solde des cartes dans l’application Cartes sur watchOS
- Cartes de transport et pièces d’identité dans le système défilement intelligent
- Nouvelles suggestions dans le système défilement intelligent
Voici les Apple Watch compatibles avec watchOS 27 :
- Apple Watch SE (3e génération)
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
Comme nous pouvons le voir, il y a plusieurs modèles compatibles avec watchOS 26 qui sont abandonnées et ne peuvent pas installer watchOS 27. Cela concerne en l’occurrence l’Apple Watch SE de 2e génération, l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch Series 7, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Series 9, ainsi que l’Apple Watch Ultra de première génération.
La première bêta de watchOS 27 est disponible dès maintenant pour les développeurs.
Bonsoir, je viens d’installer Watch OS 27 sur mon Apple Watch série 9 donc je pense qu’Apple s’est trompé
Erreur c’est Siri qui est compatible avec les Watch mentionner. Car Watch os 27 peu s’installer à partir de la série 6
Ma Se2 n’est pas compatible avec watch27 je crois .. impossible de l’installer dessus