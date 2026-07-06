La bêta 3 de watchOS 27, disponible maintenant, apporte Siri AI sur l’Apple Watch. On retrouve également l’application Siri dédiée pour accéder aux conversations précédentes.

Maintenant Siri AI sur Apple Watch

Apple avait déjà annoncé lors de la WWDC 2026 le mois dernier que l’Apple Watch allait supporter Siri AI watchOS 27. Pour autant, les deux premières bêtas n’ont pas inclus le nouvel assistant dopé à l’intelligence artificielle. Voilà qu’il est disponible avec la bêta 3, disponible maintenant pour les développeurs.

L’expérience est similaire à celle sur iPhone, iPad, Mac et Apple Vision Pro. Siri AI se veut nettement plus intéressant que la version basique de Siri, notamment parce que l’assistant IA peut faire des recherches dans vos photos, messages, documents et plus encore. Concernant l’application Siri autonome, elle se synchronise via iCloud avec les autres appareils Apple. Ainsi, vous retrouverez vos conversations sur vos différents iPhone, iPad, Mac et Apple Vision Pro.

Il y a toutefois une mauvaise nouvelle : Siri AI sur Apple Watch n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne, à l’instar de l’iPhone et de l’iPad. C’est à cause du DMA et du fait qu’Apple et la Commission européenne ne trouvent pas un accord. Le DMA force Apple à davantage de concurrence. Ainsi, autoriser Siri AI en Europe signifie qu’un acteur comme OpenAI, Anthropic, Google ou autre devrait être en mesure lui-aussi de proposer un assistant IA ayant accès aux photos, messages et plus. Apple n’est pas d’accord, évoquant un manque pour le respect de la vie privée des utilisateurs.