Apple a annoncé Siri AI avec iOS 27 pendant la keynote de la WWDC 2026, mais le nouvel assistant s’appuyant sur l’intelligence artificielle n’est pas disponible sur iPhone et iPad en France et dans les autres pays de l’Union européenne. Un jour après l’annonce, la Commission européenne a tenu à réagir.

Apple parle d’un problème avec le DMA pour Siri IA

De son côté, Apple assure que l’indisponibilité de Siri AI sur iPhone et iPad en Europe s’explique par le Digital Markets Act (DMA). Le fabricant affirme également les régulateurs européens n’ont accepté aucune de ses solutions pour déployer l’assistant tout en garantissant la sécurité. Apple dit également que l’interprétation du DMA par l’Union européenne l’obligerait à donner un accès direct et quasi illimité aux données privées des utilisateurs à n’importe quel assistant virtuel concurrent, sans les protections habituelles. Apple souligne les risques de sécurité (vol de données, modification de fichiers, etc) si ces protections sont levées.

La firme de Cupertino a notamment proposé un intermédiaire de sécurité appelé Trusted System Agent et un déploiement progressif sur 18 mois, mais la Commission européenne a rejeté toutes les propositions. Apple indique qu’il n’y a actuellement aucune date de disponibilité pour Siri AI sur iOS 27 et iPadOS 27 dans l’UE. Même Craig Federighi, le vice-président d’iOS et de macOS, a évoqué le sujet pendant la keynote.

La Commission européenne répond

Aujourd’hui, Thomas Regnier, un porte-parole de la Commission européenne, a tenu à réagir aux annonces d’Apple en assurant que cette décision de ne pas proposer Siri AI dans l’Union européenne est un choix d’Apple. Le porte-parole déclare :

La décision de ne pas déployer Siri AI dans l’UE appartient à Apple et à Apple seul. En effet, absolument rien dans la DMA n’interdit à Apple de lancer de nouveaux produits dans l’UE. Ce qu’Apple n’a toutefois pas le droit de faire, tout comme n’importe quel autre « gatekeeper », c’est de fermer le marché. Ce n’est pas à eux de décider qui a le droit d’innover en Europe. Et ce n’est pas à eux de choisir quels outils d’IA nos citoyens européens ont le droit d’utiliser ou non. Et c’est précisément là qu’interviennent la DMA et son obligation d’interopérabilité car si nous voulons innover et proposer des solutions innovantes ainsi qu’un choix plus large à nos utilisateurs, nous avons besoin d’une concurrence loyale et ouverte entre les développeurs. Vous faites référence à Siri AI, mais quelle est la véritable histoire derrière tout cela ? Nous avons eu quelques contacts avec Apple à ce sujet, je peux le confirmer. Mais Apple s’est tout simplement révélé incapable de développer des solutions d’interopérabilité répondant aux normes essentielles de l’UE en matière de confidentialité et de sécurité. Au lieu d’essayer de trouver une solution de conformité appropriée, Apple a simplement demandé à la Commission européenne d’être exemptée de ses obligations d’interopérabilité au titre de la DMA. Et ce, pour une durée d’au moins 18 mois. Devinez quoi ? Ce n’est pas une option. Car cela signifierait qu’aucun agent IA autre que Siri AI, qui soit-dit en passant est alimenté par Google, n’aurait pas les mêmes chances d’être choisi par les utilisateurs d’iPhone et, plus important encore, et je terminerai par cela, la législation européenne n’est pas négociable. La Commission n’accordera aucune dérogation, tout comme un agent de police ne dispenserait pas un conducteur de respecter la limitation de vitesse. Voilà. Vous avez désormais une vue d’ensemble de la situation.

Autant dire qu’on va devoir l’attendre ce Siri AI en France et dans le reste des pays de l’Union européenne avec iOS 27… L’assistant est actuellement disponible un peu partout dans le monde avec la bêta d’iOS 27. Il est seulement en anglais au départ.