Siri AI indisponible en France : l’Europe tacle Apple et lui répond
Apple a annoncé Siri AI avec iOS 27 pendant la keynote de la WWDC 2026, mais le nouvel assistant s’appuyant sur l’intelligence artificielle n’est pas disponible sur iPhone et iPad en France et dans les autres pays de l’Union européenne. Un jour après l’annonce, la Commission européenne a tenu à réagir.
Apple parle d’un problème avec le DMA pour Siri IA
De son côté, Apple assure que l’indisponibilité de Siri AI sur iPhone et iPad en Europe s’explique par le Digital Markets Act (DMA). Le fabricant affirme également les régulateurs européens n’ont accepté aucune de ses solutions pour déployer l’assistant tout en garantissant la sécurité. Apple dit également que l’interprétation du DMA par l’Union européenne l’obligerait à donner un accès direct et quasi illimité aux données privées des utilisateurs à n’importe quel assistant virtuel concurrent, sans les protections habituelles. Apple souligne les risques de sécurité (vol de données, modification de fichiers, etc) si ces protections sont levées.
La firme de Cupertino a notamment proposé un intermédiaire de sécurité appelé Trusted System Agent et un déploiement progressif sur 18 mois, mais la Commission européenne a rejeté toutes les propositions. Apple indique qu’il n’y a actuellement aucune date de disponibilité pour Siri AI sur iOS 27 et iPadOS 27 dans l’UE. Même Craig Federighi, le vice-président d’iOS et de macOS, a évoqué le sujet pendant la keynote.
La Commission européenne répond
Aujourd’hui, Thomas Regnier, un porte-parole de la Commission européenne, a tenu à réagir aux annonces d’Apple en assurant que cette décision de ne pas proposer Siri AI dans l’Union européenne est un choix d’Apple. Le porte-parole déclare :
La décision de ne pas déployer Siri AI dans l’UE appartient à Apple et à Apple seul. En effet, absolument rien dans la DMA n’interdit à Apple de lancer de nouveaux produits dans l’UE. Ce qu’Apple n’a toutefois pas le droit de faire, tout comme n’importe quel autre « gatekeeper », c’est de fermer le marché. Ce n’est pas à eux de décider qui a le droit d’innover en Europe. Et ce n’est pas à eux de choisir quels outils d’IA nos citoyens européens ont le droit d’utiliser ou non. Et c’est précisément là qu’interviennent la DMA et son obligation d’interopérabilité car si nous voulons innover et proposer des solutions innovantes ainsi qu’un choix plus large à nos utilisateurs, nous avons besoin d’une concurrence loyale et ouverte entre les développeurs.
Vous faites référence à Siri AI, mais quelle est la véritable histoire derrière tout cela ? Nous avons eu quelques contacts avec Apple à ce sujet, je peux le confirmer. Mais Apple s’est tout simplement révélé incapable de développer des solutions d’interopérabilité répondant aux normes essentielles de l’UE en matière de confidentialité et de sécurité. Au lieu d’essayer de trouver une solution de conformité appropriée, Apple a simplement demandé à la Commission européenne d’être exemptée de ses obligations d’interopérabilité au titre de la DMA. Et ce, pour une durée d’au moins 18 mois. Devinez quoi ? Ce n’est pas une option. Car cela signifierait qu’aucun agent IA autre que Siri AI, qui soit-dit en passant est alimenté par Google, n’aurait pas les mêmes chances d’être choisi par les utilisateurs d’iPhone et, plus important encore, et je terminerai par cela, la législation européenne n’est pas négociable.
La Commission n’accordera aucune dérogation, tout comme un agent de police ne dispenserait pas un conducteur de respecter la limitation de vitesse. Voilà. Vous avez désormais une vue d’ensemble de la situation.
Autant dire qu’on va devoir l’attendre ce Siri AI en France et dans le reste des pays de l’Union européenne avec iOS 27… L’assistant est actuellement disponible un peu partout dans le monde avec la bêta d’iOS 27. Il est seulement en anglais au départ.
Je ne sais même plus quoi faire…
Mais si les consommateurs achètent apple c’est aussi parce qu’ils ont conscience que apple à toujours été un système fermé et que ca à toujours fonctionné très bien. Pourquoi forcer une entreprise à ouvrir ses portes ? Et puis l’exemple de la police est absurde. Une ambulance a bien le droit de doubler et griller les feux pour sauver des vies non ?
Donc selon toi Apple est « l’ambulance » , et est donc au dessus des lois ?
Il y a probablement du vrai dans ce qu’il dit. Mais bizarrement il ne mentionne pas du tout la sécurité des utilisateurs. Je rejoins un autre commentaire… les gens achètent Apple pour du Apple… et les gens rejettent Apple car c’est du apple… Ce côté fermé, on aime ou on aime pas. Mais pourquoi demander à Apple de changer quand on a le choix d’acheter autre chose ? Ça n’a aucun sens.
Mais arrêter avec votre argument tous de « les gens savent que Apple c’est fermé ».
OK c’est bien , mais en Europe , on ne ferme aucun système , pour laisser libre la concurrence. Un point c’est tout. Que ca fasse du sens ou non. Que les gens le savent ou non.
Si vous continuez à chouiner peut être que justement vous pouvez le faire devant Apple on leur suppliant de mettre quand même le choix de l’IA de notre choix. Mais voyez vous , ils ne veulent pas , car ils sont dans une idéologie ou il y a juste eux. Surtout pour l’argent.
Personnellement , je comprends vos points de vue mais je suis quand même content que l’Europe force USB C , force le SideLoading.
Force Nintendo (entre autres) de mettre des batteries facilement changeables dans les appareils electroniques. Force le fait que les cables usb c se detachent des bloc de charge , etc… C’est le consommateur qui y gagnent.
Donc arrêtez de s*cer Apple et l’ideologie de COOK , quand leur but c est juste de vous prendre de l’argent au detriment de l’innovation.
Ben non John, à côté de la plaque. On ne su.. pas Apple. Pour ma part j’ai un samsung pour l’IA et sa capacité à proposer plus de nouveauté plus vite ou à intégrer les bonnes idées d’ailleurs rapidement. Je retournerais peut être chez Apple quand ils auront intégré l’IA .. et pas quand il sera « ouvert ». C’est d’une stupidité.
Oui enfin les abrutis de l’Europe bien pensante (ou rien ne va plus) réfléchissez un peu ! Quand tu achètes une BMW tu ne demandes pas au constructeur de pouvoir choisir un moteur de Dacia si il le souhaite ! Tu achètes en connaissance de cause ! Bande de 💩
Aucun rapport de comparé quelque chose de matériel à virtuel
Puis l’europe n’a jamais forcé apple a mettre une puce snapdragon…
Je compare une absurdité à une autre ! Dans ton exemple alors demande à Samsung pour installer iOS et vice versa ! Ils veulent que l’utilisateur puisse choisir ?Bah il le choisit en achetant au départ !
Dans les mercedes class A c’est le même moteur que dans les Dacia, tu as encore un truc a dire big brain ?
Renseigne toi le 🤡 c’est sur l’entrée de gamme ! Et tu ne choisis pas quand tu prends celle là d’avoir un moteur Renault… c’est comme ça et c’est tout ! guignol !
Les deux vont nous faire le cinéma tous les ans? L’UE a bien mieux à faire qu’à jouer à ce petit jeu qui, au final, pénalise ses citoyens.
Apple est le seul qui pénalise les Européens, juste pour de l’argent. C’est une question ego
L’Europe applique simplement les lois, Google , Huawei , Samsung, etc … ont pas de mal a respecter les lois pour chaque regions du monde.
Apple n’a aucune raison d’être supérieurs aux lois.
OK robocop.
Même si c’est la Loi, rien n’empêche de trouver celle-ci stupide. Comme celui qui s’est pris une prune en payant au péage avec son smartphone.
Rien qu’à lire l’article de ce même site à 16h00 : la messagerie des agents de l’état piratée ! Tout est dit sur l’Europe et ses envies de protection ! Bande de guignols
Mais c’est tellement ridicule. C’est Apple qui fait tout le travail mais faudrait en plus que tous ces concurrents puissent avoir accès à son écosystème et en plus GRATUITEMENT ?! Mais on rêve. Et en attendant, les monopoles bancaires, énergétique et j’en passe ont le droit de verrouiller toujours plus les consommateurs et les concurrents. Quelle débilité … C’est la même logique que pour EDF et les fournisseurs de réseaux qui ne produisent pas d’énergie mais à qui EDF doit vendre une part de sa production à prix coûtant. N’importe quoi !