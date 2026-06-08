La grosse nouveauté d’Apple pour sa keynote de la WWDC 2026 a été Siri AI avec iOS 27 et les autres systèmes d’exploitation. Mais il y a deux problèmes dans l’histoire : uniquement le support de l’anglais au lancement et, surtout, une indisponibilité en Europe. Cela concerne les pays de l’Union européenne.

Pas de Siri AI en Europe à cause du DMA

Apple a évoqué le sujet pendant sa keynote et a même publié un communiqué après coup. Le fabricant justifie l’absence de Siri AI en Europe par le DMA (Digital Markets Act). Apple indique :

Malheureusement, en raison du Règlement sur les marchés numériques, Apple ne sera pas en mesure de déployer Siri AI au sein de l’Union européenne lors du lancement d’iOS 27 et d’iPadOS 27. Au cours des derniers mois, les organismes de réglementation de l’UE n’ont accepté aucune des solutions proposées par Apple pour proposer Siri AI dans l’UE tout en prenant en charge d’autres assistants virtuels de manière sécurisée.

Craig Federighi, vice-président d’Apple chargé d’iOS et de macOS, fait également un commentaire :

Nous regrettons vivement que nos utilisateurs dans l’UE ne puissent pas profiter de Siri AI sur l’iPhone et l’iPad lors du lancement de nos nouvelles versions logicielles d’ici la fin de l’année. Nous espérons pouvoir, à terme, proposer Siri AI dans l’UE, et nous continuerons de dialoguer avec les organismes de réglementation européens pour y parvenir. Toutefois, compte tenu de leur refus de s’engager de manière constructive dans la recherche de solutions préservant la vie privée et la sécurité, nous ne disposons actuellement d’aucune date de disponibilité pour Siri AI sur iOS et iPadOS dans l’UE.

Ainsi, tout le monde peut tester le nouveau Siri AI d’iOS 27… sauf ceux qui sont dans l’Union européenne. C’est assez embêtant en soi quand on sait que la très grande partie des nouveautés d’iOS 27 et des autres systèmes d’exploitation a justement concerné les fonctionnalités avec l’intelligence artificielle.

Apple ajoute :

Conçu pour préserver la vie privée, Siri AI est profondément intégré aux plateformes Apple grâce au traitement embarqué et à Private Cloud Compute, qui étend le niveau de confidentialité et de sécurité de l’iPhone au cloud. Néanmoins, en vertu de l’interprétation extrême du Règlement sur les marchés numériques (DMA) faite par les organismes de réglementation de l’UE, Apple devrait donner à tout assistant virtuel un accès direct aux données privées des utilisateurs — ainsi que la possibilité de contrôler directement les autres apps installées — dès l’introduction de Siri AI dans l’UE, en omettant les mesures de protection essentielles nécessaires pour assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs données. Selon les organismes de réglementation de l’UE, le DMA exige qu’Apple accorde à tout système d’IA un accès quasi illimité à l’appareil d’un utilisateur, ainsi que la capacité d’agir sur cet accès de manière autonome, sans octroyer à l’utilisateur une visibilité et un contrôle permanents. Le système d’IA serait notamment en mesure de lire et d’envoyer des messages, d’effectuer des achats, d’accéder à des fichiers et d’agir dans n’importe quelle app. Des chercheurs en sécurité ont déjà prouvé que les systèmes d’IA peuvent être détournés pour voler des données personnelles, comme des mots de passe et des photos, et modifier de façon permanente des fichiers et des réglages de compte sans le consentement de leur propriétaire. À mesure que les systèmes d’IA gagnent en capacités, la fréquence et l’ampleur de ces risques augmentent rapidement.

La firme de Cupertino dit avoir conçu une solution appelée Trusted System Agent : il s’agit d’un intermédiaire qui permettrait aux assistants virtuels d’accéder en toute sécurité aux mêmes fonctionnalités et capacités que Siri AI pour les appareils dans l’UE. Apple dit avoir également présenté sa stratégie pour proposer Siri AI dans l’UE, tout en déployant progressivement cette nouvelle solution sur une période de 18 mois. La Commission européenne s’y est cependant opposée. « En réalité, la Commission européenne a rejeté toutes les propositions d’Apple », indique le fabricant.

Apple conclut en déclarant :