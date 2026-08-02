Le récap Apple de la semaine : iPhone, IA, résultats records et AirPods au menu

Nouvelle semaine, nouveau récap Apple sur iPhoneAddict. Apple a encore coché presque toutes les cases : mises à jour de sécurité massives, résultats financiers records, action AAPL qui joue aux montagnes russes, rumeurs autour des futurs iPhone, pénurie de RAM qui touche le MacBook Air, nouveaux services d’assurance, et même AirPods avec caméras dans le viseur.

La semaine a surtout montré qu’Apple avance sur deux fronts à la fois. D’un côté, la firme affiche une solidité financière impressionnante, portée par l’iPhone et les services. De l’autre, elle doit composer avec des coûts de composants en hausse, une intelligence artificielle qui bouleverse la sécurité informatique et des produits futurs qui semblent déjà très ambitieux… mais probablement pas donnés.

iOS 26.6 arrive avec une grosse dose de sécurité

Apple a ouvert la semaine avec une vague de mises à jour importante. iOS 26.6 est disponible sur iPhone, accompagné d’iPadOS 26.6, avec une nouveauté discrète mais utile : une meilleure préparation à iOS 27 grâce à l’indexation des fichiers. Rien de très spectaculaire côté interface, mais une mise à jour de transition qui prépare le terrain pour la suite.

Le vrai morceau, c’est surtout la sécurité. Apple a corrigé 87 failles avec iOS 26.6 et 155 failles avec macOS 26.6. watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6 ont aussi été servis dans la même vague, avec des correctifs sur l’ensemble de l’écosystème. Autrement dit, c’est typiquement le genre de mise à jour que l’on ne remarque pas forcément au quotidien, sauf si l’on oublie de l’installer.

Fait intéressant : plusieurs IA ont été créditées dans la découverte de vulnérabilités. Notre article sur les IA utilisées pour identifier les failles d’iOS 26.6 montre que Claude, Codex, Nvidia et d’autres outils commencent à jouer un rôle concret dans la recherche de failles. L’IA ne sert donc plus seulement à générer des textes ou du code : elle aide aussi à trouver les problèmes dans le code des autres. Pratique, même si cela ne va pas vraiment simplifier la vie des équipes sécurité.

L’IA devient aussi un problème à gérer pour Apple

Cette accélération a déjà des conséquences. Apple limite désormais le nombre de signalements de failles face au déluge généré par l’IA. Les chercheurs peuvent découvrir plus vite des vulnérabilités, mais les entreprises doivent ensuite trier un volume beaucoup plus important de rapports, avec parfois des signalements peu fiables ou générés trop rapidement.

Le paradoxe est assez savoureux : l’IA aide à sécuriser les produits Apple, mais elle crée aussi un embouteillage dans les programmes de bug bounty. Cupertino doit donc apprendre à gérer une nouvelle réalité, où les failles potentielles peuvent être repérées plus vite que jamais, mais où la validation humaine reste indispensable. Même chez Apple, tout ne peut pas se régler avec un bouton « résumer par IA ».

Dans un registre plus léger, macOS 27 Golden Gate continue aussi de dévoiler quelques détails. Apple teste une recherche d’emojis façon Discord ou Slack, avec l’utilisation des deux-points pour trouver rapidement un symbole. Ce n’est pas la nouveauté qui fera vendre un Mac, mais c’est exactement le genre de petit ajout que l’on finit par utiliser tous les jours sans y penser.

Apple signe un trimestre record, mais Wall Street fait la grimace

La grosse actualité business de la semaine concerne évidemment les résultats financiers. Apple a publié ses résultats du troisième trimestre fiscal 2026, avec un chiffre d’affaires record de 109,42 milliards de dollars. L’iPhone progresse fortement, le Mac affiche une belle dynamique et les services continuent d’être l’un des piliers de la machine Apple.

Quelques jours plus tôt, l’action AAPL avait même atteint un cap symbolique : Apple a franchi les 5 000 milliards de dollars de capitalisation. Un seuil qui rappelle la place complètement hors norme de la firme sur les marchés financiers. Il y a Apple, Nvidia, Microsoft… et puis le reste du monde qui essaie de suivre.

Mais la Bourse n’aime jamais rester trop longtemps dans l’euphorie. Après les résultats, l’action Apple a chuté de près de 10 %. Les chiffres étaient pourtant solides, mais les investisseurs attendaient davantage du côté des services et de la Chine. C’est tout le charme de Wall Street : battre des records ne suffit pas toujours, il faut aussi battre les attentes de ceux qui attendaient déjà beaucoup.

L’iPhone reste la grande machine à revenus

Le trimestre a aussi confirmé la domination financière de l’iPhone. Apple a capté 49 % des revenus mondiaux du marché des smartphones au deuxième trimestre, un record. Même lorsque ses parts de marché en volume ne sont pas toujours écrasantes, Apple continue de capter une part énorme de la valeur du secteur.

Les services poursuivent également leur montée en puissance. Apple a franchi 1,5 milliard d’abonnements payants, un chiffre qui regroupe les services maison comme iCloud+, Apple Music ou Apple TV, mais aussi les abonnements tiers gérés via l’écosystème iOS. C’est un rappel important : Apple ne vend plus seulement des appareils, elle vend aussi de plus en plus de revenus récurrents autour de ces appareils.

La firme a également battu un record de dépenses en recherche et développement, avec 10,2 milliards d’euros dépensés au T3 2026. Une partie croissante de ces investissements concerne Apple Intelligence, Siri AI, les puces, les modèles locaux et les futurs produits. Quand Apple donne parfois l’impression d’avancer prudemment sur l’IA, les chiffres rappellent qu’en coulisses, la machine dépense beaucoup pour rattraper son retard.

Les futurs iPhone se dessinent, avec une facture qui pourrait grimper

Côté rumeurs, les futurs iPhone ont encore occupé une belle place. L’iPhone 18 Pro pourrait subir une hausse de prix de 250 à 300 dollars, notamment à cause du coût de la RAM, du stockage et de la gravure en 2 nm de la puce A20 Pro. Si cette hausse se confirme, le passage à la caisse pourrait piquer sérieusement, surtout en France.

Les modèles plus accessibles ne sont pas oubliés. L’iPhone 18e devrait passer à 9 Go de RAM, un choix inhabituel mais utile pour accompagner les futures fonctions d’Apple Intelligence. L’iPhone Air 2, de son côté, aurait droit à une Dynamic Island plus petite et plusieurs nouveautés, dont la puce A20 Pro, 12 Go de RAM et le modem C2.

Le message est clair : Apple prépare une gamme 2026-2027 plus segmentée, avec des modèles Pro très haut de gamme dès septembre, puis des variantes plus accessibles au début de l’année suivante. La stratégie peut sembler complexe, mais elle permet à Apple d’étaler ses lancements et de mieux distinguer les modèles premium. Pour les utilisateurs, cela veut surtout dire qu’il faudra bien regarder le calendrier avant de changer d’iPhone.

MacBook Air, iPad Air et AirPods : les prochains produits prennent forme

La pénurie de RAM touche aussi le Mac. Le MacBook Air connaît des stocks limités, avec certaines configurations repoussées à fin août ou début septembre. La demande massive en mémoire liée à l’IA pèse désormais sur les produits grand public. On savait que l’intelligence artificielle consommait beaucoup d’électricité ; elle semble aussi capable de retarder votre prochain ordinateur portable.

L’iPad Air prépare lui aussi sa prochaine évolution. Apple travaillerait sur un iPad Air 2027 avec écran OLED, puce M5 et possible nouveau design. Après l’iPad Pro, l’OLED devrait progressivement descendre dans la gamme. Apple avance à son rythme, mais l’objectif semble clair : uniformiser peu à peu ses écrans haut de gamme.

Les AirPods pourraient, eux, entrer dans une nouvelle ère. Selon les dernières informations, des AirPods avec caméras seraient attendus dès septembre. L’objectif serait de nourrir les fonctions d’intelligence visuelle d’Apple, capables d’analyser l’environnement de l’utilisateur. Sur le papier, l’idée est ambitieuse. Dans la poche, ou plutôt dans les oreilles, elle risque aussi de poser quelques questions sur l’usage réel et la confidentialité.

AppleCare One, Apple Upgrade et Car Key : Apple veut vendre autrement

Apple ne travaille pas seulement sur ses produits, mais aussi sur la manière de les vendre et de les intégrer au quotidien. En France, AppleCare One arrive le 4 août. Cette assurance multi-appareils couvre trois produits Apple pour 20,99 euros par mois, avec la possibilité d’ajouter d’autres appareils moyennant un supplément.

Aux États-Unis, Apple a aussi officialisé Apple Upgrade, son programme de location d’iPhone, Mac, iPad et Apple Watch. Le service, lancé avec Klarna, confirme une tendance : Apple veut rendre ses produits plus accessibles via l’abonnement ou la location, sans forcément baisser les prix affichés. Une manière élégante de transformer un achat douloureux en prélèvement mensuel presque discret.

L’écosystème automobile continue également de progresser. Apple Car Key pourrait bientôt être compatible avec les véhicules électriques Haval du constructeur chinois Great Wall Motor. Petit à petit, l’iPhone et l’Apple Watch remplacent la clé physique, ce qui confirme qu’Apple continue d’avancer dans la voiture sans avoir besoin de vendre une Apple Car.

Apple TV mise encore sur la science-fiction et les licences connues

Apple TV a profité du Comic-Con de San Diego pour montrer plusieurs projets. La plateforme a dévoilé des trailers pour Neuromancer et la saison 2 de Dark Matter. Deux séries de science-fiction ambitieuses, qui confirment l’intérêt d’Apple pour les univers premium et les productions capables de parler aux amateurs de genre.

Apple TV a aussi présenté le premier trailer de Matchbox The Movie, avec John Cena. Après Barbie, les licences de jouets continuent donc leur grande migration vers le cinéma et le streaming. Apple TV cherche clairement à élargir son catalogue, entre science-fiction sérieuse, adaptations prestigieuses et productions plus grand public.

Ce qu’on retient de cette semaine Apple

Cette semaine Apple confirme plusieurs tendances fortes. La sécurité devient un chantier encore plus massif avec l’arrivée de l’IA dans la découverte de failles. Les résultats financiers restent impressionnants, mais les marchés montrent qu’ils attendent toujours plus d’Apple, notamment dans les services et en Chine.

L’iPhone continue de capter une part énorme de la valeur du marché, mais les futurs modèles pourraient devenir encore plus chers à cause des composants. Le MacBook Air subit déjà la pénurie de RAM, l’iPad Air prépare sa transition vers l’OLED, et les AirPods avec caméras montrent qu’Apple veut étendre son intelligence visuelle au-delà de l’iPhone.

Bref, une semaine très Apple : des mises à jour à installer, des milliards à compter, des iPhone à surveiller, des services qui s’abonnent à l’abonnement, et des AirPods qui pourraient bientôt voir le monde avant même que Siri ne sache toujours quoi en faire. Rendez-vous dimanche prochain, sauf si la pénurie de RAM retarde aussi le prochain récap.