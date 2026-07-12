L’actualité Apple a encore eu droit à une semaine bien remplie. Entre iOS 27 qui poursuit son développement, les rumeurs autour de l’iPhone Ultra pliable, la hausse des coûts qui menace les futurs iPhone, les tensions autour de l’App Store et les ambitions d’Apple dans l’intelligence artificielle, il y avait largement de quoi alimenter ce nouveau rendez-vous du dimanche.

Comme souvent avec Apple, les grandes annonces ne passent pas toujours par une keynote. Une bêta, une fuite venue de la chaîne d’approvisionnement, une décision de justice ou un simple brevet suffisent parfois à dessiner les prochaines étapes. Voici donc le récap Apple de la semaine sur iPhoneAddict, avec les sujets importants à retenir et un peu de recul sur ce qu’ils disent de la stratégie de Cupertino.

iOS 27 continue d’avancer, sans tout révolutionner à chaque bêta

Apple a lancé cette semaine la bêta 3 d’iOS 27, macOS 27 Golden State, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27. Le cycle de développement suit donc son cours, avec des versions encore réservées aux développeurs, mais déjà très scrutées par les utilisateurs les plus impatients. iOS 27 reste évidemment au centre de l’attention, surtout avec les nouveautés liées à Siri AI et à Apple Intelligence.

Dans le détail, la liste des nouveautés d’iOS 27 bêta 3 montre surtout une phase d’ajustement. Apple corrige, affine, modifie quelques éléments et prépare progressivement le terrain pour la version finale attendue à l’automne. Ce n’est pas forcément spectaculaire à chaque téléchargement, mais c’est le rythme habituel des bêtas : beaucoup de petits mouvements avant le grand déploiement.

Une nouveauté plus concrète a toutefois attiré l’attention : avec iOS 27 bêta 3, l’application Cartes peut désormais suivre les commandes Amazon en France. Ce type de fonction illustre assez bien la direction prise par Apple : rendre ses applications natives plus utiles au quotidien, même sur des usages qui semblaient jusqu’ici réservés aux apps des services concernés. Ce n’est pas une révolution, mais c’est typiquement le genre de détail qui peut finir par devenir naturel pour les utilisateurs.

Apple Intelligence reste au cœur de la stratégie

L’intelligence artificielle reste l’un des grands dossiers d’Apple. La marque continue d’être attendue au tournant, surtout après avoir pris plus de temps que ses concurrents pour déployer ses fonctions d’IA générative. Cette semaine, Apple aurait engagé des discussions avec PrismML, une start-up spécialisée dans l’IA locale sur iPhone. L’intérêt est évident : Apple veut faire tourner un maximum de fonctions directement sur l’appareil, sans dépendre systématiquement du cloud.

Cette approche colle parfaitement au discours historique d’Apple sur la confidentialité. Une IA locale permet de mieux protéger les données, de réduire certaines dépendances serveur et de rendre les fonctions plus réactives. Mais elle impose aussi une contrainte : il faut du matériel suffisamment puissant. Et c’est là que l’on comprend pourquoi les futurs iPhone risquent d’être de plus en plus segmentés selon leurs capacités d’IA.

Dans le même registre, les États-Unis ont autorisé Apple à importer des puces IA aux Émirats arabes unis. Le sujet est plus industriel que grand public, mais il montre à quel point l’IA dépasse largement la simple question des fonctionnalités dans iOS. Derrière Siri AI ou Apple Intelligence, il y a aussi une bataille d’infrastructures, de composants, de réglementations et de chaînes d’approvisionnement.

iPhone 17, iPhone 18 : les coûts commencent à peser lourd

Les rumeurs autour des futurs iPhone ont aussi été nombreuses. Apple aurait notamment réduit la production de l’iPhone 17 à cause de coûts en hausse. La flambée du prix de la RAM et du stockage pèse sur toute l’industrie, et Apple n’échappe pas au problème. Même une entreprise capable de négocier très fermement avec ses fournisseurs doit composer avec une réalité simple : quand les composants coûtent plus cher, les marges deviennent plus difficiles à préserver.

Le sujet est d’autant plus intéressant que l’iPhone 18 commence déjà à se dessiner dans les fuites. Selon une autre information publiée cette semaine, le coût des composants de l’iPhone 18 Pro Max pourrait augmenter de 300 dollars. Une telle hausse, si elle se confirme, pourrait poser un vrai dilemme à Apple. Absorber une partie du surcoût ? Augmenter les prix ? Réserver certaines nouveautés aux modèles les plus chers ? La réponse risque de se voir directement sur les fiches tarifaires.

Dans ce contexte, la flambée des prix de la RAM pourrait paradoxalement profiter à l’iPhone face aux smartphones Android. Apple maîtrise mieux son écosystème, ses volumes et ses calendriers que beaucoup de concurrents. Si les fabricants Android sont plus exposés à des hausses brutales de composants, l’iPhone pourrait conserver un avantage relatif, même dans un marché sous tension. Comme souvent, Apple transforme une contrainte industrielle en sujet stratégique.

L’iPhone Ultra pliable se rapproche, au moins dans les rumeurs

L’autre gros feuilleton matériel concerne l’iPhone pliable. L’iPhone Ultra pliable aurait franchi une étape importante, Apple visant toujours une présentation en septembre avec une production de masse désormais lancée selon plusieurs informations. Notre article sur l’iPhone Ultra pliable et sa production de masse montre que le dossier semble prendre de plus en plus de consistance.

Une autre fuite évoque une batterie à deux cellules d’environ 4 900 mAh pour l’iPhone Ultra pliable. Ce détail est loin d’être anodin. Un smartphone pliable impose des contraintes de place, de charnière, de chauffe et d’autonomie. Apple ne peut pas se contenter d’arriver tard sur ce marché : il lui faudra aussi convaincre que son premier modèle pliable est suffisamment abouti pour justifier son prix probablement très élevé.

LG Innotek serait également à l’œuvre pour renforcer les futurs écrans pliables d’Apple, avec plusieurs brevets déposés. Là encore, tout indique qu’Apple prépare son entrée avec prudence. La marque n’a jamais été la première à lancer un smartphone pliable, mais elle peut chercher à être celle qui rend le concept plus rassurant pour le grand public. C’est une vieille recette Apple : laisser les autres essuyer les plâtres, puis arriver avec une version plus contrôlée.

L’App Store reste sous pression en Europe et chez les développeurs

La semaine a aussi été importante sur le terrain réglementaire. Apple a perdu son recours européen : l’App Store et iOS resteront considérés comme des gatekeepers dans le cadre du Digital Markets Act. Pour Apple, c’est un revers important. Pour l’Union européenne, c’est une confirmation que l’écosystème logiciel de l’iPhone doit rester soumis aux règles les plus strictes du DMA.

Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large : Apple peut continuer à défendre son modèle fermé, mais les régulateurs veulent de plus en plus ouvrir certaines portes. Paiements alternatifs, boutiques tierces, interopérabilité, accès aux fonctions du système : tous ces sujets ne disparaîtront pas. Au contraire, ils devraient continuer à rythmer l’actualité Apple pendant encore longtemps.

Apple a aussi ajouté de nouvelles questions sur les fonctions sociales des apps dans App Store Connect. Sur le papier, cela peut sembler très administratif. En réalité, c’est un signal supplémentaire : Apple veut mieux comprendre et encadrer les usages sociaux dans les applications, dans un contexte où les plateformes sont de plus en plus surveillées sur les contenus, la protection des mineurs et les mécanismes d’engagement.

Apple regarde aussi vers Intel et la production américaine

Sur le plan industriel, Apple va confier à Intel la fabrication de certains processeurs destinés à ses Mac et iPhone. Cette décision s’inscrit dans le contexte d’un accord ayant permis à Apple d’éviter des droits de douane après son accord avec Intel. Au-delà de l’aspect politique, le sujet montre qu’Apple cherche à diversifier davantage sa chaîne d’approvisionnement.

Depuis plusieurs années, Apple tente de réduire sa dépendance à certaines zones géographiques, tout en conservant une maîtrise très fine de ses composants. L’accord avec Intel peut donc être lu comme un mouvement stratégique : produire davantage aux États-Unis, limiter certains risques liés aux droits de douane et envoyer un message politique fort. Chez Apple, même les choix d’usine finissent par devenir des sujets de stratégie mondiale.

Apple Watch, Apple TV et services : l’écosystème continue de s’étendre

L’Apple Watch a aussi eu son moment cette semaine. Selon les données évoquées, l’Apple Watch représenterait 90 % des ventes de montres connectées IA. Le chiffre est impressionnant et confirme le poids d’Apple dans le secteur des wearables. La montre n’est plus seulement un accessoire pour lire ses notifications : elle devient progressivement un appareil de santé, de sport, de suivi et désormais d’intelligence embarquée.

Apple TV a également été bien présent dans l’actualité. Le service a obtenu 89 nominations aux Emmy Awards 2026, confirmant la montée en puissance de son catalogue. Apple TV reste loin de Netflix en volume, mais la plateforme continue de miser sur des productions premium capables d’exister dans les grandes cérémonies.

Apple prépare aussi sa présence au Comic-Con pour mettre en avant ses séries comme Silo, Widow’s Bay et d’autres programmes. Le message est clair : Apple veut installer ses séries comme de vraies franchises culturelles, pas seulement comme du contenu disponible dans une application. Et dans un marché du streaming saturé, ce travail d’image compte presque autant que le catalogue lui-même.

Enfin, Apple Music continue son expansion avec son arrivée dans les voitures de Volvo. Ce n’est pas l’annonce la plus spectaculaire de la semaine, mais elle montre comment Apple cherche à rendre ses services disponibles partout : sur l’iPhone, le Mac, l’Apple Watch, la télévision, et maintenant directement dans l’habitacle.

Ce qu’on retient de cette semaine Apple

Cette semaine Apple confirme plusieurs tendances fortes. iOS 27 avance progressivement, Apple Intelligence pousse la marque à renforcer son approche de l’IA locale, et les futurs iPhone doivent composer avec une hausse importante du coût des composants. L’iPhone pliable semble se rapprocher, mais Apple devra prouver qu’il peut arriver tard sur ce marché tout en apportant une vraie valeur ajoutée.

Dans le même temps, l’App Store reste sous pression en Europe, Apple cherche à sécuriser sa chaîne industrielle avec Intel, et les services continuent de prendre de l’importance, qu’il s’agisse d’Apple TV, d’Apple Music ou de l’Apple Watch. Bref, une semaine très Apple : des bêtas, des rumeurs, des contraintes réglementaires, des composants qui coûtent plus cher… et toujours cette impression que chaque petit indice prépare déjà la prochaine grande annonce.