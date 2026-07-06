Apple a proposé aujourd’hui la bêta 3 d’iOS 27 au téléchargement pour les développeurs sur iPhone et iPad. Il y a quelques nouveautés avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de la bêta 3 d’iOS 27

– On repart sur une indexation des données avec la bêta 3 d’iOS 27. C’était en place avec la bêta 1 pour améliorer la recherche et utiliser Siri AI (qui n’est pas disponible dans les pays de l’Union européenne). Et voilà que l’indexation reprend avec la version du jour. Un message indique : « Vous pouvez utiliser votre iPhone normalement. L’indexation améliore la recherche, en commençant avec vos données les plus récentes, et cela peut prendre du temps. Les longues sessions de recharge aident pour une indexation plus rapide ».

– Il est maintenant possible de changer le rythme et l’expressivité de la voix de Siri dans les réglages (en lien avec Siri AI). Cela nécessite un iPhone 17 Pro ou iPhone Air au minimum.

iOS 27 Beta 3 now lets you customize Siri voice. This feature requires an iPhone 17 Pro or iPhone Air. pic.twitter.com/YmQj9QpLZk — Beta Profiles (@BetaProfiles) July 6, 2026

– L’icône de l’application Rappels a un peu changé au niveau des points pour la liste à puces.

Apple changed the Reminders app icon on iOS 27 Beta 3

Here is iOS 27 Beta 3 vs iOS 27 Beta 2 pic.twitter.com/uMIfeSPBgz — the iOS guy (@theiosguy101) July 6, 2026

– Le mode Siri dans l’application Caméra nécessite d’avoir Siri AI activé.

– Le nom de l’opérateur et le réseau connecté s’affichent en même temps que le réseau Wi-Fi.

– Pour certains utilisateurs, les ressources d’Apple Intelligence sont téléchargées à nouveau entre la bêta 2 et la bêta 3, ce qui réinitialise l’accès à Siri AI pendant cette période.

– La bêta 3 change le fond d’écran affiché pendant la configuration de l’iPhone.

iOS 27.0 beta 3 changes the background shown during iPhone setup pic.twitter.com/qQ2DICZDJH — Aaron (@aaronp613) July 6, 2026

– L’animation de Siri AI ajoute un reflet coloré.