Aujourd’hui, Apple a rendu disponible la bêta 4 d’iOS 27 pour les développeurs. Il y a quelques nouveautés avec cette version, c’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de la bêta 4 d’iOS 27

– L’indexation des fichiers recommence une nouvelle fois. Cela semble être le cas pour chaque bêta. Apple ne précise pas si ça recommence de zéro à chaque fois ou si chaque bêta se charge uniquement d’indexer de nouveaux fichiers. Au passage, Apple a traduit en français « Optimisation de la recherche et de Siri », mais pas le texte de présentation en-dessous.

– Siri AI affiche un pop-up lors de la première utilisation. Cela se présente au niveau de la Dynamic Island ou lorsque l’utilisateur fait un balayage vers le bas de l’écran.

New in iOS 27 beta 4: There is a new splash screen when using Siri AI for the first time pic.twitter.com/R6kFXk1loF — Aaron (@aaronp613) July 20, 2026

– Siri propose maintenant sept voix améliorées au niveau du rythme et de l’expression. Cela étant dit, seulement deux sont utilisables pour le moment.

iOS 27 beta 4 adds 5 new Siri voices with Expressivity and Pace controls, bringing the total up to 7. That said, only 2 of the 7 voices are currently working, with the rest labeled « Coming soon. » pic.twitter.com/Z58Tl4r1Q7 — Beta Profiles (@BetaProfiles) July 20, 2026

– La bêta 4 d’iOS 27 rétablit les commandes blanches de l’écran de verrouillage, aussi bien en mode clair qu’en mode sombre.

iOS 27 Beta 4 brings back white Lock Screen controls in both Light and Dark Mode. pic.twitter.com/Ymglfv5pgA — Beta Profiles (@BetaProfiles) July 20, 2026

– La bêta 4 révèle la description officielle du fond d’écran d’iOS 27 : « Des plis de titane chatoyants et amples, aux nuances champagne et argentées, convergent pour former des croissants sculptés qui dessinent subtilement le chiffre vingt-sept, sur un fond lavande délicat ».

– Il existe un rappel concernant le partage des données de santé qui fonctionne de la même manière que les alertes relatives à l’utilisation de la localisation.

– Cette version bêta corrige le bug lié à l’effet de profondeur en place par la version bêta 3 au moment d’activer le centre de notifications.