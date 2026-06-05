Apple préparerait l’arrivée du nouveau Siri IA avec un accès filtré, alors même qu’iOS 27 va transformer l’assistant en chatbot d’intelligence artificielle intégré au système. Mark Gurman de Bloomberg rapporte que cette version reste désignée en interne comme une « bêta » et un « aperçu », un détail qui pèse directement sur son lancement.

Deux ans de retard et un statut « bêta » pour Siri IA

Cette qualification interne déboucherait sur une liste d’attente dès l’arrivée d’iOS 27 en septembre. Apple limiterait ainsi l’accès à certaines fonctions du nouveau Siri, mais il n’y a pas encore d’informations sur les fonctionnalités en question. Cela arrive au moment où Siri va netrer en concurrence avec ChatGPT, Claude et Gemini.

Avec iOS 27, Apple ne se contentera pas d’ajouter quelques commandes. Siri va devenir un chatbot d’intelligence artificielle complet, accessible au niveau du système. Apple prévoit aussi une application Siri dédiée afin de permettre des échanges suivis dans un format proche des interfaces de conversation déjà imposées par les chatbots concurrents.

Cette évolution repose aussi sur la continuité des échanges. Les conversations menées dans l’application Siri seront synchronisées entre les appareils via iCloud. Siri pourra ainsi conserver un historique entre les sessions, ce qui rapproche son fonctionnement de celui de ChatGPT.

Apple prévoit aussi des outils de gestion de cet historique. Les conversations avec Siri pourront être supprimées automatiquement au bout de 30 jours, d’un an, ou jamais. L’utilisateur retrouvera ces options dans l’application Réglages, sur un fonctionnement proche de Messages.

Le contexte rend ce lancement plus sensible. Des fonctions du nouveau Siri en lien avec Apple Intelligence ont été présentées en 2024 et ont déjà connu plusieurs reports, ce qui peut nourrir la frustration de certains utilisateurs. Le précédent existe aussi chez Apple, puisque le Siri d’origine a conservé la mention « bêta » pendant deux ans après son lancement en 2011.

Apple annoncera iOS 27 et le nouveau Siri IA le 8 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. Celle-ci débutera à 19 heures. Il faut maintenant espérer que le nouveau Siri sera disponible en français dès le départ.