iMessage est disponible sur Android avec Sunbird

En 2023, l’application Nothing Chats pour avoir iMessage sur Android, développée en partenariat avec Sunbird pour le fabricant de smartphones Nothing, avait été retirée en seulement 24 heures après la découverte de failles de sécurité majeures. Trois ans plus tard, Sunbird revient seul avec sa propre application Android disponible depuis le Google Play Store et la même promesse : faire fonctionner iMessage sur un téléphone Android.

iMessage disponible officieusement sur Android

Apple n’a jamais officiellement porté iMessage sur Android, la messagerie constituant un facteur de fidélisation important à son écosystème. C’est tout particulièrement vrai aux États-Unis où de nombreuses personnes veulent un iPhone pour profiter d’iMessage. Avant Sunbird, l’application Beeper avait déjà tenté sans succès de contourner cette limitation, illustrant la difficulté persistante à faire cohabiter les deux univers de messagerie.

Sunbird affirme aujourd’hui que les messages passant par sa plateforme sont chiffrés de bout en bout avec un standard AES-256 et qu’ils ne sont jamais stockés sur ses serveurs. Cette promesse de sécurité contraste pourtant avec l’exigence technique de l’application : pour fonctionner, Sunbird demande à l’utilisateur de fournir directement l’identifiant et le mot de passe de son compte Apple, une pratique qui représente un risque évident compte tenu du précédent de Nothing Chats et des nombreux signalements ayant motivé son retrait en urgence.

L’application propose un essai gratuit de 14 jours afin d’avoir iMessage sur Android, mais nécessite dès l’inscription un moyen de paiement valide. Une fois cette période écoulée, l’abonnement coûte 3,09 € par mois ou 25,99 € par an. Plusieurs limitations viennent également nuancer l’expérience promise : le service ne fonctionne pas via un numéro de téléphone classique (cela repose sur votre adresse e-mail) et l’envoi de réactions vers les utilisateurs iPhone reste défaillant.

Ainsi, la prudence reste de mise : Sunbird affirme être prêt à relancer son service, mais l’historique de l’entreprise, marqué par le retrait précipité de Nothing Chats et le risque associé au partage de l’identifiant du compte Apple, justifie une grande vigilance avant toute configuration complète de l’application.