Big Walk, le jeu « social » évènement, débarque aussi sur Mac

Panic – oui, le fabricant de la petite console à manivelle Playdate – poursuit son engagement sur Mac avec Big Walk, le nouveau jeu du studio australien House House. Disponible depuis le mardi 4 août, ce titre coopératif sort simultanément sur macOS, PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, avec du cross-play permettant aux joueurs des différentes plateformes de se retrouver.

Une randonnée coopérative par les créateurs d’Untitled Goose Game

Après le succès phénoménal d’Untitled Goose Game, House House abandonne son oie turbulente pour une vaste aventure centrée sur l’exploration et la communication. De deux à douze participants peuvent parcourir ensemble un monde ouvert rempli d’énigmes, de défis et de situations volontairement absurdes.

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La communication joue un rôle central. Le chat vocal de proximité reproduit la distance entre les personnages, tandis que talkies-walkies, mégaphones, jumelles, pointeurs laser et gestes permettent de garder le contact ou de résoudre certaines situations. Big Walk ne propose en revanche aucun mode solo, ce qui semble plutôt logique au vu de la proposition…

Une vraie version Mac pour les Apple Silicon

Sur Mac, le jeu nécessite au minimum macOS 15, une puce Apple M1 et 16 Go de mémoire vive. Une puce M3 ou plus récente est recommandée. Big Walk est disponible via Steam ainsi que sur le Mac App Store, une plateforme avec laquelle Panic avait connu quelques difficultés lors de la validation d’Untitled Goose Game.

Cette sortie pour le moins originale confirme la place singulière de Panic dans le jeu indépendant : l’éditeur est également derrière la console portable Playdate et son catalogue de plus de 100 jeux.

Avec son absence de compétition, son humour et sa coopération basée sur la communication, Big Walk affiche un positionnement original qui pourrait lui permettre de reproduire le bouche-à-oreille qui avait largement contribué au succès d’Untitled Goose Game. On veut y croire…