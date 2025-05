Acclamé par les testeurs et les joueurs dans sa version PC (Metacritic de 92%), Thronefall – A Little Kingdom débarque enfin sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad/Mac). Ce jeu de stratégie mâtiné de micro gestion bénéficie en outre d’une direction artistique aussi belle que sobre qui rend l’action à l’écran toujours très lisible. Le pitch :

« Seller les chevaux ! Voyez votre royaume prendre vie, livrez des batailles palpitantes pour le défendre et terminez à temps pour le déjeuner. Avec Thronefall, nous avons cherché à simplifier un jeu de stratégie classique en éliminant toute complexité inutile, tout en y ajoutant une bonne dose de hack and slay. Construisez votre base pendant la journée et défendez-la jusqu’à votre dernier souffle la nuit. Serez-vous capable de trouver le bon équilibre entre économie et défense ? Avez-vous besoin de plus d’archers, de murs plus épais ou d’un moulin supplémentaire ? Repousserez-vous les ennemis avec votre arc long ou chargerez-vous à cheval ? La nuit sera difficile, mais rien ne vaut le lever du soleil sur votre petit royaume pour vivre un autre jour. »



A noter que l’entièreté du jeu peut-être débloquée via un unique achat in-app de 9,99 euros. Il est donc possible d’essayer le jeu (sur son premier niveau) avant de se décider à passer à la caisse. Mais croyez nous, le tester c’est l’acheter.