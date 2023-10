Le mythique jeu de combat King of Fighters 98, ici dans sa version KOF ’98 ACA NEOGEO (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) avait déjà été adapté sur iOS par Dotemu il y a une bonne dizaine d’années, mais le nouvel entrant est encore plus dans son jus, extrêmement respectueux du jeu Neo-Geo d’origine. Développé ici par HAMSTER Co., le titre de SNK est toujours aussi agréable à pratiquer, et reste l’un des jeux de baston qui ont vraiment poussé le genre un peu plus loin, surtout au plan technique.



Les graphismes ont un aspect rétro-pixels vraiment plaisants (ils étaient considérés comme le sommet du genre en 1998), les animations fourmillent de détails, et les 40 combattants disponibles assurent forcément une excellente rejouabilité, d’autant que chacun dispose d’une palette de coups bien spécifique. Cette version mobile dispose en sus d’options d’affichage, d’un mode de sauvegarde rapide (quick save) et de la possibilité de customiser son pad virtuel. Bref, un immanquable absolu sur iOS, disponible qui plus est à un prix vraiment bas. Foncez !