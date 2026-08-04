Keynote iPhone 18 Pro et Ultra : Apple prépare le terrain avec ses employés

Apple a ouvert une loterie interne pour désigner les employés de ses Apple Store américains qui participeront à la keynote à l’Apple Park pour l’annonce des iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra pliable, prévue dans la première moitié de septembre. Ils viendront aider le personnel déjà sur place. La keynote devrait avoir lieu le 8 ou 9 septembre.

Un système de sélection encadré par des règles

Le mémo interne consulté par Bloomberg précise que les employés souhaitant participer doivent déposer leur candidature avant le 8 août, la notification des personnes sélectionnées étant prévue pour le 17 août. Plusieurs conditions et rôles encadrent ce dispositif :

Les employés retenus se répartiront entre différentes missions le jour de l’événement, notamment la gestion des files d’attente, l’accueil des invités, l’orientation du public et la sécurité.

Les salariés ayant déjà participé à la WWDC 2026 ou au lancement des iPhone en 2025 ne sont pas éligibles à ce tirage au sort afin de répartir les opportunités entre un plus grand nombre d’employés.

Le programme concerne uniquement le personnel des Apple Store situés aux États-Unis.

Cette keynote revêt une signification particulière puisqu’elle constituera le premier événement avec l’annonce de nouveaux produits organisé sous la direction de John Ternus. Il deviendra officiellement le patron d’Apple le 1er septembre, succédant à Tim Cook. Outre les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra pliable, ce rendez-vous doit être l’occasion d’avoir les nouvelles Apple Watch. Il se pourrait aussi qu’il y ait les premiers AirPods avec caméras.