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iOS 27 : Apple rend disponible un nouveau firmware bêta pour les AirPods

Par Jean-Baptiste A. 1 min de lecture 0

Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement un nouveau firmware en bêta pour les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 et AirPods Max 2. Le numéro de build est 9A5336b et cela concerne les développeurs pour le moment. La précédente version était 9A5314b, datant du 7 juillet.

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Les AirPods ont un nouveau firmware en bêta

Il y a essentiellement deux nouveautés à retenir avec les AirPods et iOS 27. La première nouveauté concerne l’arrivée d’un égaliseur. Apple dit que les utilisateurs d’AirPods peuvent désormais bénéficier d’un égaliseur personnalisé pour ajuster encore plus précisément le son de leurs écouteurs. L’égaliseur personnalisé vous permet de régler la balance entre les différentes fréquences sonores, notamment les graves, les médiums et les aigus, afin d’adapter le son à vos préférences personnelles.

La seconde nouveauté concerne l’interface du menu pour les AirPods. C’est désormais plus clair, notamment avec des icônes pour chaque section. Mais Apple ne propose (encore ?) une application AirPods dédiée, il faut toujours passer par l’application Réglages.

Pour installer la bêta du firmware, il faut se rendre dans les réglages des AirPods et descendre tout en bas. Une section pour les bêtas est présente. Il suffit de s’y rendre pour activer l’option. Cela apparaît quand les écouteurs sont connectés à un iPhone, iPad ou Mac.

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