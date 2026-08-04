Apple visé par une plainte pour les jeux de casino et l’âge au Brésil

Apple fait face à une plainte au Brésil concernant les jeux de casino sur l’App Store et le fait qu’il n’y a pas de vérification sévère pour empêcher les enfants de les obtenir.

La plainte note qu’aucune preuve d’identité, aucun document ni reconnaissance faciale ne sont demandés pour télécharger l’application Casino Roulette: Roulettist, qui s’affiche pour les 18 ans et plus sur l’App Store et proposant poker, baccarat, roulette et machines à sous avec des achats intégrés pouvant atteindre 599,90 réaux (102 euros). Cette absence totale de vérification a conduit plusieurs organisations brésiliennes de défense de l’enfance à déposer une plainte civile réclamant 300 millions de réaux (51 millions d’euros) de dommages à Apple.

Les plaignants, dont Anced (Association nationale des centres de défense des enfants et des adolescents), Educafro Brasil et le Santo Dias Center, accusent Apple de permettre aux mineurs de télécharger librement des jeux de casino sur iPhone via l’App Store, malgré leur classification réservée aux adultes. Cette procédure fait suite à une demande formulée en avril par les autorités brésiliennes, exigeant d’Apple et de Google des informations sur leurs mécanismes de contrôle des applications de paris et de prévention de l’accès des mineurs aux contenus soumis à restriction d’âge.

Une enquête antérieure avait déjà identifié une centaine d’applications qui dissimulaient des plateformes de paris derrière des façades de jeux ou d’utilitaires anodins. L’avocate représentant Anced affirme par ailleurs qu’au moins six autres applications de casino, en plus de Casino Roulette: Roulettist, restent accessibles aux mineurs sur l’App Store brésilien.

Des sanctions financières immédiates réclamées

Face à cette situation, la plainte impose des exigences précises à Apple, assorties de délais et de sanctions concrètes en cas de non-respect :

Mettre en place un système de vérification d’âge efficace pour l’ensemble des jeux de casino disponibles sur l’App Store, sous dix jours.

Surveiller activement les jeux déjà en ligne et soumettre des rapports de conformité tous les six mois.

S’exposer à une amende journalière de 500 000 réaux (84 750 euros) en cas de non-conformité passé ce délai de dix jours.

Apple a répondu en mettant en avant les contrôles parentaux déjà disponibles via son système Partage familial, tout en affirmant tester actuellement un système de vérification d’âge au Brésil, dont le déploiement pour l’ensemble des utilisateurs est prévu dans les prochains mois.