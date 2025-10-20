Un groupe de 55 utilisateurs d’iPhone et d’iPad en Chine accuse Apple de pratiques anticoncurrentielles avec l’App Store. Déposée auprès du régulateur chinois du marché, cette plainte met directement en cause la politique de distribution d’applications et de paiement du fabricant.

Une plainte antitrust visant Apple et l’App Store

Selon l’avocat Wang Qiongfei, qui représente les plaignants, le dossier a été officiellement soumis à l’administration chinoise d’État chargée de la réglementation du marché. Le groupe affirme qu’Apple maintient un monopole sur la distribution d’applications iOS dans le pays, en limitant les téléchargements à son App Store et en imposant son propre système de paiement intégré.

Les plaignants soulignent que cette situation contraste avec celle observée aux États-Unis et dans l’Union européenne, où Apple a dû accepter, sous pression réglementaire, l’ouverture à des magasins d’applications tiers et à des options de paiement externes. En Chine, Apple continue de verrouiller son écosystème tout en prélevant des commissions atteignant 30 % sur les achats intégrés.

Ce dossier n’est pas le premier à viser la firme de Cupertino. En 2021, Wang Qiongfei avait déjà déposé une plainte similaire, finalement rejetée par un tribunal de Shanghai l’an dernier. L’avocat a fait appel de cette décision devant la Cour suprême populaire de Chine, qui a entendu les arguments du dossier en décembre. Le jugement reste à rendre.

Cette fois, l’approche est administrative et devrait, selon l’avocat, progresser plus rapidement que la précédente action civile. Si le régulateur décidait d’instruire la plainte, Apple serait confronté à l’un de ses plus importants défis réglementaires en Chine depuis plusieurs années.